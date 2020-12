Cyberpunk 2077 har fått mycket beröm av recensenter världen över (FZ:s recension). Men, alla recensioner bedömer spelet på pc, konsolversionerna släpptes inte för testning innan nattens lansering. Och nu undrar du kanske hur spelet funkar på din Xbox eller Playstation. Därför har FZ snabbtestat på sex olika system, nämligen Playstation 5, PS4 Pro och original-PS4 från Sony-lägret, och från Microsoft-gruppen får Xbox Series X, Xbox One X och Xbox One-originalet bekänna färg.

Testet bygger på den egna upplevelsen; jag har alltså inte mätt frameraten (vilket är synnerligen svårt på konsol). Jag börjar spelet från allra första början, från Nomad-inriktningen. Jag har hunnit med eldstrid medelst bil och kört en sväng genom öknen förbi en vaktpost där Night City börjar. Enligt rapporter ska stan vara den riktiga styrkemätningen. Under resan hinns det med både pang-pang och brum-brum, och det blir snabbt tydligt att fyra av konsolerna orkar driva CD Projekt Reds nya underverk med äran i behåll. Och att två inte klaraar sitt jobb...

Playstation 5 / Xbox Series X / Xbox Series S

Dessa next-gen-maskiner kör ännu inte nästa generation av spelet, utan de får nöja sig med samma version som till de äldre konsolerna. Next-gen-uppdateringen kommer som du kanske vet någon gång under 2021. Därför är högre och stabilare framerate den främsta vinsten när du spelar på din PS5:a eller Xbox Series X, och även på den klenare Series S rullar det okej – om än i 30 fps istället för 60. Och den extra kraften känns – Cyberpunk flyter jämnt och mjukt på båda de kraftigare maskinerna, märkbart bättre än på övriga konsoler.

Series S-versionen flyter på i stort sett stabila 30 fps under samma scenarion som testats på de andra konsolplattformarna, och det ser förhållandevis bra ut. Någon liten fnurra på bilduppdateringstråden uppstår då och då, men inget som vana konsolspelare inte klarar av.

Series X är ensam om att låta dig välja grafikläge – Performance eller Quality, högre framerate eller mer ögongodis. I snyggläget märks det att bilduppdateringen gått ner, men jag uppfattar ändå flytet som jämnt och behagligt, såväl i strid som vid bilkörning. Men om jag ska välja så satsar jag på prestandaläget, eftersom flyt är skönare än flärd. Smaksak förstås, och skönt för Series X-ägare att kunna välja.

PS5 lockar å sin sida med den fenomenala Dualsense-kontrollen, vars subtilt behagliga darrande höjer upplevelsen när du avfyrar ditt vapen, krockar, slåss eller vad det nu är du håller på med där borta i framtiden.

Playstation 4 Pro / Xbox One X

Toppmaskinerna från förra generationen når förstås inte de nya konsolernas prestanda, men PS4 Pro gör okej ifrån sig. Det märks att flytet är sämre, inget snack om det, men det rullar fullt godtagbart om man inte är bokstavstrogen 60 fps-ideolog.

Det gör däremot inte Xbox One X-versionen – frameraten ligger under godkänt. Det må vara snyggare än på de andra last-gen-maskinerna, men jag har svårt att se vem som skulle välja det till priset av betydande hackighet. Men trots att det sitter vanlig hårddisk i One X laddar den bara nån sekund längre än PS4 Pro som har en hybriddisk i sig. Åtminstone någon sorts tröst.

Playstation 4 / Xbox One

Med tanke på hur gammal och klen den är gör original-PS4 bra ifrån sig. Den spottar ur sig bilder i en takt åtminstone jag tycker är spelbar, och jag vill tro att det ligger ungefär i fas med hur Red Dead 2 kändes på samma maskin. Knappast bästa säljargumentet för en konsol, men det funkar för dig som inte är alltför kräsen. Men givetvis ger de två nyare Playstation-konsolerna en bättre upplevelse, för att inte tala om Xbox Series X. Men, jag spelar hellre Cyberpunk på PS4 än på One X.

Lika gamla Xbox One är något helt annat än PS4. Jag är inte den som brukar klaga på framerate, men det här är inte okej. Det känns som att färdas 30 år tillbaka, till hackfester som Hunter och Stunt Car Racer. Redan i första scenen inuti ett litet garage hackar bilderna fram så långsamt att jag nästan hinner räkna antalet. Ändå ser grafiken ut som skräp, den överlägset fulaste versionen. Svårt att kalla det spelbart för annat än självplågare. Men i rättvisans namn ska de snabba laddtiderna berömmas - spelet startar nästan lika snabbt som på PS5. Det är remarkabelt. Men inte värt ett dugg eftersom Cyberpunk 2077 knappt går att kalla spelbart på första Xbox One.

För att sammanfatta: På Xbox Series X och alla Playstation-konsoler funkar Cyberpunk 2077 bra eller fullt acceptabelt. Däremot skulle jag tänka både en och två och tre gånger innan jag köpte det till någon av Xbox One-konsolerna, framför allt till originalet. Det är nästan så man hade önskat en till försening för One-ägarnas skull. Om nu inte CD Projekt lyckas patcha in lite fler bilder per sekund framöver.

Laddtider

Konsol Spelstart Ladda sparat spel Playstation 5 37 sek 5 sek Xbox Series X 31 sek 5 sek Xbox Series S 29 sek 6 sek Playstation 4 Pro* 43 sek 15 sek Xbox One X 51 sek 19 sek Playstation 4 65 sek 27 sek Xbox One 39 sek 20 sek

*PS4 Pro har SSHD-disk, övriga originalhårddisken.