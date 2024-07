Sex månader har gått sedan Helldivers 2 släpptes, och än är det riktigt populärt. Den nya uppdatering som är på väg lär inte heller sänka antalet spelare, och den beskrivs som spelets största hittills.

Escalation of Freedom heter den, och Arrowhead säger sig ha hört spelarnas vädjan om mer variation, vilket lett till en ny uppsättning uppdragsmål och större fiendeutposter att ta sig an. De lägger även till både nya och nygamla fiender, såsom tentakelmonstret The Impaler, Spore Charger, Terminid Alpha Commander och Rocket Tank.

Träskmiljön har i sin tur fått en kuslig makeover, och spelet har fått en ny svårighetsgrad: Super Helldive.

Avslutningsvis har de, som utlovat, implementerat en åtgärd för att ta tag i värdar som obefogat sparkar folk när uppdraget nästan är slut. I och med uppdateringen kommer den som sparkas att bli värd för ett eget spel och få med sig en egen uppsättning av det loot som laget samlat på sig, för att få chansen att extrahera med det.

Escalation of Freedom släpps den 6 augusti.