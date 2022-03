April. En på pappret rätt svag releasemånad, historiskt sett och så även i år. Inga storsläpp med miljarder i ryggen. April och maj har traditionellt sett istället handlat mer om att bygga hype inför E3, och att det släpps små ledtrådar om vad som kommer att visas upp där. I år vet vi inte hur det blir med presskonferenser och avslöjanden, men det vi faktiskt vet är att om man tittar närmare så finns det ändå en hel del godbitar i släpplistan. Häng med när redaktionen ger sina tips!

King Arthur: A Knight's Tale

Jonny vill sätta strålkastarljuset på “ett mörkt rollspel med strider som påminner om Xcom, fast med betydligt högre fokus på närstrider.” Tydligen ska det vara en mörk take på sagan om just kung Arthur. Spelet släpps till PC 26 april, och ska även få PS5- och Series X-släpp vid ett senare tillfälle. Har funnits som early access ett tag, men då bara den första akten.

Lego Star Wars: The Skywalker Saga

Mike lyfter fram det ständigt försenade Lego Star Wars-ennealogi, som nu äntligen ska nå handeln. Hela den långa sagan, i ett och samma legopaket, med start 5 april Eller som Mike säger:

“Kultförklarade danska plastbitar + 40 år av Star Wars. Det kan bli löjligt roligt.”

Star Wars The Force Unleashed

Mer Star Wars, när The Force Unleashed äntligen släpps lös på Nintendo Switch, 20 april. Spelet ett klart habilt actionspektakel som Switch-ägare nu kan ta del av.Huvudpersonen har kanske spelvärldens töntigaste namn, Starkiller, men låt inte det hindra dig från att uppleva den här habila klassikern.

Vill du kolla in vå recension av originalspelet så klickar du här.

The House of the Dead: Remake

Äntligen dags för remaken på den här arkadklassikern, som har uppdaterats med ny grafik och mängder av element som gör upplevelsen lite mer tillmötesgående, utan att det för den skull blir lättare. 7 april är släppdatumet för shootern som fick mängder av spelare att ömsom fnissa hysteriskt, ömsom svära över svårighetsgraden. Jocke älskhatade originalet. Switch är plattformen.

Midnight Ghost Hunt

Utgivaren bakom släpp som Valheim och Deep Rock Galactic släpper den här spännande titeln redan 1 april. Och det ser inte ut som ett skämt. Spökjägare och spöken slåss i tighta fighter, som känns mer Back 4 Blood än Ghostbusters.

Observera att släppet är early access, och inte en skarp release. Men vi tar vad vi får! PC är plattformen som gäller.