Efter den gruvliga Syberia 3-besvikelsen trodde många kanske att det var över för serien. Men inte. Syberia: The World Before har blivit en revansch, vilket kanske känns lite extra mycket då Syberia-skaparen Benoît Sokal gick bort för drygt ett år sedan. The World Before blev hans final.

@Mirror_Hime spelade äventyret precis vid releasen och den här aftonen är det dags att återvända i FZ Play. Som alltid möts vi 20:00 på twitch.tv/fzplay. Se till att ta på dig något varmt.