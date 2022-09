Spelande har varit en grej i ungefär 40 år. Först Pong, primitiva konsooler och hemdatorer, sen brett genomslag för NES, vidare till Doom, 3d-grafik och kraftigare spelmaskiner till MMO och svulstiga AAA-titlar som ingen vågade drömma om tidigare. Och som en motreaktion kom indievågen och gräsrotsfinansiering.

Och spelens milstolpar är många: Super Mario Bros, Zelda, Quake, Starcraft, Fallout, Final Fantasy, World of Warcraft, Half-Life, Battlefield, Elder Scrolls, Crysis, GTA, Tomb Raider, Mass Effect, The Last of Us...

Men vilken period i spelhistorien är allra bäst? När var det roligast att vara gamer, sett till utveckling av både spel och hårdvara? Sjung ut i kommentarerna, och förklara gärna varför du tycker som du gör!