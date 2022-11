16 november fyllde Shigeru Miyamoto 70 år. 45 av dessa har han tillbringat med att skapa fantastiska och oförglömliga Nintendo-spel. Han är far till serier som Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, Star Fox och Pikmin. Att välja ut en favorit är svårt, men låt oss försöka!

Super Mario Galaxy, Wii Fit, Nintendogs, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64, Star Fox 64, F-Zero, Super Mario Bros. 3 och Pikmin är ett axplock av spelen i hans gyllene cv.

Vilket spel är Shigeru Miyamotos bästa? Eller för all del: vilka? Att välja ett är ingen lätt plätt.