Årets The Game Awards-show börjar klockan 2 i natt svensk tid. Där kommer årets bästa spel i en rad kategorier koras (och FZ sitter som enda svenska site med i juryn).

Men showen liknar alltmer ett enkvälls-E3 - eventet bjuder ju på en lång rad nyheter och trailers. 30-40 spel ska visas i natt, och tempot ska vara högre än vanligt. Kanske bra med tanke på tidpunkten.

Vissa spelmakare har både bekräftat närvaro och sagt vad som ska visas. Andra är mer hemlighetsfulla. Här nedanför har du en summering av vad som blir - eller kan bli - nattens tyngsta avslöjanden.

Du kan se och kommentera The Game Awards 2022 på FZ - separat nyhet om showen kommer snart.

Den första gameplay-filmen från Respawns efterlängtade uppföljare ska visas, har showens värd Geoff Keighley redan avslöjat (nedan). Inte omöjligt att vi får releasedatumet bekräftat; det läckte ju på Steam nyligen, och om det stämmer börjar pew-pewandet i mars.

Rollspel + Larian brukar betyda succé, jubel och skyhöga betyg. Så när belgarna har något att berätta om sin tolkning av den klassiska RPG-serien gör du klokt i att lyssna. Är det nu vi får skarpt datum för 1.0-versionen?

Ett releasedatum skymtades på Playstation Store en kort stund för några timmar sen ("2 juni 2023"). Att datumet släpps på showen känns allt annat än osannolikt.

Det blir någon form av avslöjande kring det japanska actionrollspelet, låter dess Twitterkonto meddela.

Josef Fares

Den frispråkiga It Takes Two-skaparen flyger i dag till Los Angeles. Dit far han för att vinnaren i galans tyngsta kategori - Game of the Year. Stort. Ännu större vore om han hintade om sitt nästa spel.