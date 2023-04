Om en och en halv månad släpps The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, uppföljaren till ett av tidernas mest hyllade äventyr: Breath of the Wild. Det ska dock tilläggas att Nintendos Zelda är en serie som innehåller flera superklassiker. Från NES, via SNES, Nintendo 64, Wii och så vidare hela vägen till Switch. Lägstanivån på de här äventyren sträcker sig hela vägen till himlen.

Men vilket Zelda-spel är egentligen bäst? Debattera för din sak i kommentarerna!