Daniel har hittat ett kalla kriget-kitschigt spel och förförs av röd 80-talsnostalgi. Pc-spelare har rasat när The Last of Us tagit timmar att starta. Och Nintendos Zelda-visning har mötts av oväntad kritik. Detta och mycket mer avhandlas i veckans avsnitt av Fragzone-Fredag.

Men kanske bäst av allt är att du kan vinna God of War: Ragnarök till PS5! Det är forummedlem @Zensu som vill att vi tävlar ut den i Fragzone-Fredag – stort tack för den generositeten!