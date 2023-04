Så var det snart 1 april igen, dagen då dui kommer undan med att ljuga som en ex-president. Ljugas kommer det göra, överallt och av alla. Så dela med dig av de skämt du springer på och släng in en länk i den här forumtråden!

I tråden hittar du också tvättäkta AI-humor. Icke missa!

Alla aprilskämten 2023

Sonic är död

Lös mordgåtan om vem som mördat Segas blåa igelkott. Spelet finns gratis på Steam.

Silverstone släpper retro-chassi

Silverstone släpper ett retrobaserat datorchassi med diskettstationer.

Webhallen släpper en Powerplug Invest

Webhallen tycker vi ska bli solidariska och spendera lika mycket el som grannarna. Därför släpper de sin Powerplug så du kan öka elförbrukningen.

Razer släpper en rakaparat

Raka med razer.

Elgato satsar på smarta hem

El-smarto kanske?

Spela Street Fighter med katten

Nu kan du få stryk av din älskade pälsboll med en speciell kontroll gjord för katter..

Carlsberg släpper ölsmakande mjukost

Kalles brorsa Carl säger hej!

Nytt sätt att spela i Baldur's Gate 3

Cheeze:a i Baldur's Gate

Baby Legends - Förskola för gamers

Sa någon skärmtid??

Bygg ditt eget spelbord

Nintendo Labo någon?

Goat Simulator 3 x Catan

Getter och brädspel.

Nytt spelläge i Valorant

Cypherfrälsta bör bli glada...eller inte.

Digitalt Covid sprids - Här är filtret som skyddar

Forskningsframsteg mot digitalt Covid.

Rog Ally - Ny multi-konsol som spelar allt

Om det ändå var sant...

Rubik's the movie

Rubiks kub blir film

Switch 4 U blir Nintendos nästa konsol

Nintendos nya konsol kör på med namnet U.

Nakamara Bladeponit får lightsabers

Sablar också!

Hästläge i Among Us

Dramatik från hagen i Among Us.

Byt ut rösterna i Mario-spelen mot Chris Pratt och c:o

Hey it's meee Chris..

Night Trap släpps till GBA

Gammal skräck på gammal konsol.

Diablo XII utannonserat

Börja förhandsbokningarna!