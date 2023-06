Spelsommaren fortsätter lysa sin sol över oss. I torsdags: Summer Game Fest. I morgon: Xbox, Starfield Direct, PC Gaming Show. I kväll: Future Games Show. Klockan 19 drar showen igång.

Future Games Show är knappast spelsommarens tungviktare, men bland de titlar som avslöjats finns ett par potentiella guldkorn. Lords of the Fallen är uppföljaren till Lords of the Fallen (ja, titlarna är likadana). Efter en ganska komplicerad utvecklingstid har spelet ett datum: 13 oktober.

Ett annat spel vi får se är Paradox-utgivna Life by You. En Sims-dödare i vardande? Vem vet?