Spelhösten står och stampar i farstun, och därmed andra halvlek av spelåret 2023. Vi väntar på titlar som Starfield, Spider-Man 2, Cities: Skylines II, Super Mario Bros. Wonder och så vidare.

Tvivelsutan stora, lovande titlar. Men! Tror du att årets bästa spel redan hunnit släppas? Både Baldur's Gate III och Zelda: Tears of the Kingdom har hyllats stort och brett. Det är såklart inte allt och vi har uppstickare som Dave the Diver och Hi-Fi Rush. Det har varit grymt – har det peakat?