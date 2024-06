Möjligen kan man anklaga Fromsoftare för vissa tillkortakommanden i form av föråldrade gränssnitt och en fäbless för innehåll som är tämligen svårt att ta del av utan återkommande googlesökningar. Men en sak som den japanska utvecklaren banne mig alltid är bäst i klassen på är stämning och atmosfär.

Antagligen inspirerade av detta hade Bandai Namco bjudit upp till dans när undertecknad begav sig ner till Paris i förra veckan för att känna på den hett efterlängtade Elden Ring-expansionen Shadow of the Erdtree.

Du kommer få fortsätta jobba för att hålla dig vid liv. Fromsoft är bäst i klassen på stämning och atmosfär.

Eventet hade man nämligen förlagt i en mörk kyrka, effektivt undangömd bakom vanliga gamla lägenhetshus mitt i Paris och med en staty av en karaktär jag låter vara namnlös mitt i rampljuset, högre än mig själv. Dessutom hade vädergudarna dragit sitt strå till stacken då den franska huvudstaden var ovanligt blek, blåsig och regnig.

"Om Elden Ring i allmänhet kan tyckas dystert så har man skruvat upp bitterheten lite extra"

Bättre omgivning är svår att begära när man ska spendera tre timmar i Land of Shadow. Det är nämligen där Shadow of the Erdtree utspelar sig, snarare än i Lands Between där grundspelet tar plats. Namnet kommer helt enkelt av att regionen ligger i skuggan av det väldiga träd som dominerar himlen i Lands Between, och om Elden Ring i allmänhet kan tyckas dystert så har man skruvat upp bitterheten lite extra här.

Att ens ta sig till Land of Shadow kräver en del, och i och med detta passar jag på att varna den spoilerkänslige redan nu, även om jag gör mitt bästa för att hålla möjliga spoilers till ett minimum. För att ta tag i DLC:t behöver du först och främst avliva en specifik boss i Elden Ring som de flesta i spelarbasen i dagsläget inte ens har tagit sig an. Därefter kan man påbörja sin resa.

Och det är just inledningen av expansionen som jag får bekanta mig med. För testets skull har två huvudvägar identifierats – två olika större slott och ruiner att utforska, och jag får förklarat för mig att man gör bäst i att fokusera på en av de två om man vill hinna ta sig hela vägen under de tre timmar som står till buds. Vad som blir väldigt tydligt från första stund är i alla fall att Land of Shadow är precis lika atmosfäriskt som Lands Between. Ett vidsträckt, mörkt fält fyllt med gravstenar breder ut sig mot horisonten, och sedan är det bara att ta sig upp på Torrent och ge sig av.

"Man är inte en utvecklare som gillar att ta till de stora orden"

Bland det nya innehållet ska det vid sidan om en helt ny region att utforska återfinnas en stor mängd nya vapen (bara antalet kategorier vapen utökas med åtta) och utrustning, ett tiotal nya huvudbossar och ett okänt antal andra bossar samt diverse annat smått och gott. Totalt har Fromsoft när man talat om omfånget nämnt cirka 30 timmar som ett riktmärke. Men då kan man ha i åtanke att det var samma antal timmar man nämnde när det gällde Elden Ring – man är inte en utvecklare som gillar att ta till de stora orden. Något man dock tydliggör är att detta är den största expansionen Fromsoftware gjort.

För mig själv är dock det mest betydelsefulla tillägget rent spontant det faktum att alla nya grejer som hittas hamnar högst upp i inventoryt med ett litet utropstecken. Svunnen är tiden då vi mer minnessvaga individer fick sitta och leta fram och tillbaka bland alla satans prylar för att hitta den där grejen vi precis plockade upp. Ett antal andra quality of life-förändringar ska inkluderas, även om jag personligen hade fullt sjå med att hinna se så mycket som möjligt.

Välkommen till skugglandet. Här kommer trubbel.

Jag hann faktiskt ta mig fram till båda bossarna som Bandai hade dukat upp, men fick spendera en dryg halvtimme med att krångla ihjäl den ena varvid tiden tröt för att ta mig an den andra. Istället sprang jag runt och utforskade på slutet. Och eftersom Elden Ring är Elden Ring så belönades jag förstås inte bara med dolda skatter och vackra vyer, utan även med ond bråd död efter att ha snubblat över en tredje, icke nämnd boss i form av en sovande drake som gjorde slarvsylta av både mig och stackars Torrent.

Men vad gör det? Sommaren har bara börjat och om bara några veckor är det dags för revansch.

Fotnot: Elden Ring: Shadow of the Erdtree släpps till pc, PS5 och Xbox Series den 21 juni. FZ recenserar snarast möjligt.