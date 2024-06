En gång var de Crash Bandicoot-studion. Sedan blev Naughty Dog lika med Jak and Daxter innan Uncharted tog vid. Ett bra tag har The Last of Us dominerat, med två spel och inte minst en megaframgång som tv-serie på HBO, men Last of Us-fokuset kommer det inte bestå för evigt.

Jag lovar er. Vi kommer inte vara The Last of Us-studion för alltid.

Det säger Neil Druckmann till Los Angeles Times. Han tillägger att flertalet singlplayer-projekt är under utveckling. Notera solofokuset. Efter att ha skrotat "The Last of Us Online" tycks det givet för Naughty Dog att fortsätta bygga spelen de gör bäst. Exakt vad de gör härnäst är oklart.

Det har spekulerats i The Last of Us 3, och Neil Druckmann har själv har sagt att det finns en idé. Därefter kanske Naughty Dog går mot något nytt, vilket ju inte vore första gången för dem.