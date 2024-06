Like a Dragon: Yakuza är nästa tv-serie baserad på spel från Amazon, och har premiär den 25 oktober*. Masaharu Take regisserar och Takeuchi Ryoma spelar huvudrollen som Kiryu Kazuma. Serien görs på japanska och även om den bygger på långlivade Like a Dragon (tidigare känd som Yakuza) är det en egen story, och alltså inte en som redan berättats i ett spel.

Serien äger rum både 1995 och 2005, och skildrar alltså två tidsperioder. Antalet avsnitt är sex och de tre första släpps 25 oktober och de tre sista 1 november, enligt pressutskicket. Det är oklart om (men logiskt att) de tre första skildrar 1995 och de tre sista tar oss tio år framåt. Vi får se.

Amazon har redan haft en stor Fallout-succé i år med tv-serien med samma namn. Utöver Like a Dragon: Yakuza har Amazon serier som God of War och Tomb Raider på gång. Och inte minst: en andra säsong av Fallout. Det kommer mera. Mycket mera.

*Tweeten nedan säger 24 oktober, medan pressutskicket slår fast 25 oktober. Men däromkring!