Sedan april har Blizzard låtit folk registrera sig för en chans att delta i betatestandet av den kommande expansionen World of Warcraft: The War Within. Nu är det till slut dags att dra igång, för testet börjar i morgon. De som blivit utvalda ska få e-post om det, så att de sedan kan ladda ner spelklienten via Battle.net.

Har man inte turen på sin sida så kanske plånboken kan väga upp, eftersom personer som har förhandsbokat Epic Edition av The War Within får omedelbar tillgång till betan när den har släppts. I testet kommer folk att kunna testa diverse nya system, zoner, dungeons och framför allt den nya spelbara rasen earthen.

Något som inte ska testas riktigt än är dock raider, utan det kommer vid ett senare tillfälle. Expansionen äger rum under Azeroths yta, där en hel värld väntar, inklusive Isle of Dorn, Ringing Deep, Hallowfall och Azj-Kahet.