I veckan har vi grävt ner oss i digitala reabackar, som man gör i dessa Black Friday/Week/Month/Life-tider. Det kittlar skönt att fynda – och förhoppningsvis blir det ännu roligare att spela pärlorna. Det ska vi på FZ förstås göra i helgen och ett par av oss gör det dessutom på mer eller mindre splitternya datorer. Spelar du också något Black Friday-fynd?

Jonny Myrén

Jag har rea-shoppat lite till Switchen, så det blir Metroid Prime Remastered-debut och en titt på hur Switch-versionerna av The Witcher 3 och Snowrunner ter sig. 🧑‍🚀

Jonas Vågström

Själv lyckades jag klicka hem Polyphonys racingpärla Gran Turismo 7. Är ingen van bilspels-gamer men än så länge har det varit rätt underhållande. Jag kommer att trycka plattan i mattan så länge som det finns spelglädje i tanken! 🏎️

Johan Lorentzon

Råkade köpa Robocop... 🤖

Tomas Helenius

Förra veckans föräldrabesök ställdes in, men blir istället av nu. Så jag får sikta in mig på Steam Deck-spelande när alla andra lagt sig, vilket bör betyda Inside-pyssel och Dave the Diver-mys från soffans sköna hörn. 🤿

Joakim Kilman

Om jag får min nya dator i tid så kommer jag nog att sitta och testa diverse spel för att se hur mycket bättre de (förhoppningsvis) flyter. 👨‍💻

Daniel Sjöholm

Har åkt ner i Survival/crafting-träsket igen i och med The Front. Klassisk early access som blandar Rust, Ark och 7DTD. Toppat med lite "tower defense". Helgen är räddad! 🪓

Joel Olsson Svanfeldt

Datorn är äntligen fullt återställd, men jag har helt fastnat för Forza Motorsport så det blir Xbox-helg. Finns det något bättre än korkskruven på Laguna Seca? 🏁

Fredrik Eriksson

Med Mästarsvärdet i ena handen och världens minsta fiol i andra (jag var jättesjuk!) klarade jag Zelda: Tears of the Kingdom i helgen. Nu vill jag spela något mindre, alltså inte ta mig vatten över huvudet. Eller också gör jag det bokstavligen med Dave the Diver. 🎻

Mike Stranéus

Tvättar av mig stanken från Flashback 2 genom att dyka med Dave. 🚿

Robin Andersson

Här ska det rockas på så hårt det går i Deathbulge: Battle of the Bands. Årets kanske bästa "JRPG" 🎸?