Vi har under två dagar kikat på spelen, hårdvaran och prestandan hos Playstation 5 och Xbox Series X. Denna tredje och sista dag tar vi en titt på pris, varianter, tillbehör med mera för att slutligen kora en vinnare.

Stunden är kommen, här är fem avslutande ronder innan generationens bästa konsol koras!

Tre saker skiljer de båda Playstation 5-varianterna åt: den ena är lite större, lite dyrare och har skivläsare. Den utan, PS5 Digital Edition som den heter, kostar cirka en tusenlapp mindre. Men det du sparar in där kan snabbt ätas upp av spelpriserna, för utan skivläsare är du förvisad till Playstation Store för spelköp. Och de är inte blyga för att ta betalt, om vi säger så.

Så rannsaka ditt köpbeteende innan du skaffar en PS5:a, för prisskillnaden mellan digitala och fysiska spel kan snabbt äta upp den där insparade tusenlappen. Bonus om du äger PS4-spel på skiva.

Även Series S är en billigare version utan skivläsare, men den har också markant klenare hårdvara (och lägre pris) än Series X. Series S är kort och gott en budgetkonsol, ett ypperligt alternativ om man vill spela current-gen för lite pengar. Inte minst i kombination med ett Game Pass-abonnemang.

Men – utvecklarröster har hörts antyda att Series S är den här generationens bromskloss, att den är för klen för att mäkta med samma saker som Series X (och PS5) klarar. Och med Baldur's Gate 3 har Microsoft tvingats släppa policyn att spel ska vara innehållsmässigt likadana på Series X och S (X men inte S får split-screen co-op). Vidare saknas split-screen i deras egna Halo Infinite och Forza Motorsport, möjligen bär Series S-prestandan skulden.

Så båda lägren erbjuder två varianter, men på Microsoft-sidan får du betala ett högt prestandapris för det lägre priset. En PS5 är en PS5, oavsett modell.

Rondens resultat Segrare: Playstation 5

Varför? För att PS5 inte kompromissar med prestandan.

En Xbox Series X kostar i dagsläget några hundralappar under 6 000 kronor. I paketet får du lagring på 1 TB samt en handkontroll. Specifikationerna är lika, men PS5:an är en klart dyrare konsol sett till snittpris. Priset har, precis som i Series X-fallet, gått åt "fel" håll sedan releasen. Alltså: ökat. I skrivande stund får du en PS5:a med skivläsare (825 GB:s lagring + handkontroll + demospelet Astro's Playroom) för strax norr om 7 000 kronor. Nöjer du dig med en digital variant kan du spara åtskilliga hundralappar.

Rondens resultat Segrare: Xbox Series X

Varför? Xbox Series X är billigare än en PS5:a.

Det finns mängder med tillbehör till båda konsolerna att bränna pengar på (om man är på det humöret). Båda erbjuder gamepads, färgade konsolskal, headsets och konfigurerbara lyxhandkontroller, men utöver dessa gemensamma nämnare har Sony fler och klart intressantare kringprylar. Främst PSVR2 som erbjuder virtual reality-upplevelsen – där har Xboxen ingenting att svara med. Med den nyss släppta PS Portal kan man streama från konsolen till en dedikerad gamepad-bestyckad skärm. Xbox kan kontra med Adaptive Controller, en i hög grad flexibel kontroll-lösning främst avsedd att göra det enklare för de med funktionsnedsättningar. Men här svarar Sony snart med sin egen variant.

Sony erbjuder flera alternativa sätt att spela, och även om det kostar och kanske inte passar alla smaker så betyder det mer valfrihet. Och att kunna välja är bättre än att inte kunna det.

Rondens resultat Segrare: Playstation 5

Varför? Fler sätt att spela på.

Medan Microsoft byggde vidare på Xbox Ones gränssnitt valde Sony att kasta ut det de förfinat sedan PS3-eran för något nytt. Resultatet är att Sonys försprång inte längre är lika tydligt. De horisontella menyerna i PS3 + PS4 har bytts ut till något läckert, men också något som inte längre är lika självklart. Finliret är rörigare och du kan behöva backa ut ett extra steg för att hamna rätt. Att stänga av konsolen kräver fler knapptryck än förut.

En stor fördel kontra PS4:an är att affären laddar betydligt snabbare. Och även om det händer mer estetiskt än vad man kanske hade önskat är det visuellt tilltalande.

UI-klivet från Xbox One och Series X är så litet att man hade kunnat missa det om man inte var medveten. Å andra sidan har Microsoft jobbat med gränssnittet sedan Xbox Ones skakiga start som en "allt i ett-multimediamaskin". Det är inte lika självklart som PS5:an (som visserligen är mindre självklart än PS4:ans...) och det krävs att man blir varm i kläderna.

Det är samtidigt lite trist att sparka igång sin "next-gen"-konsol och upptäcka att inget i UI:n känns särskilt "next" alls – även om Microsoft fortsatt fila på det. Man ska visserligen inte laga det som inte är trasigt, men gränssnittet i Xbox är ännu ingen homerun sett till användarvänlighet.

Rondens resultat Segrare: Playstation 5

Varför? PS5-UI:n är ny (och rörig). Xboxens dito är gammal (och rörig).

Vi rapporterar (logiskt nog) mer om konsolers inre än yttre. Men ändå: en konsol har en prominent plats i hemmet. Den har en livslängd på åtminstone sex-sju år och kan både hjälpa och stjälpa en tv-bänks status. Här har Microsoft och Sony valt olika vägar. "More is more" tycks ha varit melodin för Sony vars Playstation 5 ser mer ut som ett skepp från yttre rymden än en spelkonsol. Perfekt – om man gillar det. Och har plats, för den är stor. Risken finns dock att åbäket skär sig mot resten av ditt hem. Det gäller oavsett om du har den stående eller liggande.

Svarta Xbox Series X tar inte ut svängarna på samma vis, men är en stilren kloss. Åtminstone om du låter den stå upp. Då är det en stolt krysslåda som är en av de snyggare Microsoft producerat. Den smälter in väl i många hem. I liggande läge ser den dock mer ut som ett överdimensionerat vedträ.

I slutändan handlar detta om smak. Stilrent eller sci-fi – vad väljer du?

Rondens resultat Segrare: Xbox Series X

Varför? Xbox Series X är stilren. PS5:an är... inte det.

Och därmed var konsolkriget mellan PS5 och Xbox Series X avklarat! De har krigat i tre dagar och fjorton ronder, där kampen förts mellan allt från prestanda, utseende och spelutbud till framtiden. Och när dammet nu lägger sig kliver en av dem fram som vinnare. Vem det är, och hur det gick i alla ronder, läser du på resultatsidan.

