12 april nästa år har Fallout-serien premiär på Amazon Prime. HBO visade med The Last of Us hur bra det kan bli – extremt! – men förstås finns det en rad exempel på spel som blivit filmer och tv-serier där det inte gått, ähum, fullt lika bra. Hittills har vi inte särskilt mycket att gå på, men gårdagens bilder på Fallouts ikoniska Power armor ger en hint om att man inte är ute och cyklar.

Kan vi möjligen få första trailern under Game Awards? Det hade inte varit ologiskt. Men tills vi får se mer och veta mer, hur ser dina förväntningar ut inför Fallout-serien på Amazon Prime?