I går var det tio år sedan Playstation 4 släpptes. Sony har krängt över 117 miljoner exemplar av den lilla rackaren, vilket de inte hade gjort utan bra spel. Men bra spel kom det en hel skock av till PS4:an, både exklusiva och tredjepartsutvecklade. Några exempel: The Witcher 3, Red Dead Redemption 2, God of War, Uncharted 4, Death Stranding och The Last of Us 2.

Vilket eller vilka spel till PS4:an håller du allra högst? Berätta i kommentarerna, och förklara gärna varför!