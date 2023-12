I ett tre dagar och fjorton ronder långt konsolkrig har Playstation 5 och Xbox Series X kämpat mot varandra med blod, svett och tårar. Alternativt: med hype, spel och lagring. Och nu har vi resultatet.

Tre ronder slutade oavgjort, fyra vanns av Series X, medan resterande – sju – togs hem av PS5:an. En tydlig vinnare.

Här är alla ronder

Klicka för mer information DAG 1 – HÅRDVARA

- Rond 1: Hårdvara och prestanda

- Rond 2: Lagring, minne

- Rond 3: Streama och spela in

- Rond 4: Handkontroll DAG 2 – SPEL

- Rond 5: Spelutbud

- Rond 6: Exklusiva titlar

- Rond 7: Framtidslöften

- Rond 8: Bakåtkompatibilitet

- Rond 9: Game Pass vs PS Plus DAG 3 – PRIS OCH ÖVRIGT

- Rond 10: Varianter

- Rond 11: Pris

- Rond 12: Tillbehör

- Rond 13: Gränssnitt

- Rond 14: Design RESULTAT

– Vinnaren!

"PS5:an har de bästa exklusiva titlarn"

Det är också lätt argumentera för att Playstation 5 vinner tyngst. PS5:an har de bästa exklusiva titlarna. Sonys förstapartsstudior har levererat en parad av succéer. För att nämna några: Spider-Man 2, God of War Ragnarök och Horizon Forbidden West. Microsoft har investerat i anrika studior, men haft kroniskt svårt att leverera spelen de lovat. Men kanske anar vi ett slut på torkan som pågått ända sedan Xbox Ones tidiga dagar? Kanske är Microsofts investeringar på väg att ge avkastning? Vi ropar inte hej – men vi hoppas.

En jämnare spelplan med två pigga konkurrenter bäddar för ett mer intensivt konsolkrig och, i längden, bättre spel. Jo, det ser klart ljusare ut för Xbox Series X än de sista svåra åren med Xbox One. Game Pass-tjänsten är närmast kriminellt prisvärd, vilket kommer bli än tydligare när Xbox Game Studios ökar mängden och kvalitén på AAA-titlarna. De släpps där dag ett sedan länge, och PS Plus har redan i dag svårt att kontra det. Xboxen ska också applåderas för hur den tar med sig 360-spel med fler in i nästa generation. Konsolerna är dessutom ungefär lika starka, men Series X är billigare.

Sony har andra vapen att sätta emot: briljanta Dualsense och andra sätt att spela på. Playstation VR2 och färska PS Portal har inga motsvarigheter på Xbox. Däremot sinkas Series X av Series S. En het potatis som inte blivit mindre het. Framför allt lyser PS5:an stark med sitt exklusiva spelguld. Det gjorde den igår, det gör den idag, men morgondagen ser tajtare ut.

Playstation 5 må ha vunnit det här tredagarskriget, men kampen fortsätter.

Resultat