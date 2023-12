Den kom som ett yrväder en decembernatt och hade en läcka att skylla det på. Rockstar såg sig tvungna att släppa GTA VI-trailern 15 timmar tidigare än planerat, så när vi vaknade i morse fanns den redan där. Och den visade det alla trodde: ett Vice City som vibrerar av folk, fordon och fester.

Första GTA VI-trailern.

Hur bra detta faktiskt blir vet först 2025 (som tidigast), för Rockstar tänker inte stressa ut någonting den här gången heller. Men drömmar har redan fötts, och här berättar vi som skriver på FZ om vad vi tror om Grand Theft Auto VI.

Berätta sen gärna vad du tror och hopppas på med GTA VI. Kommentarsfältet är redo!

Jonny Myrén

Det här känns bra. Huvudkaraktär(er?) som känns hyfsat jordnära i sammanhanget, men som placeras i Rockstars utflippade karikatyr av USA. Det här är ett spel jag kommer att köpa en PS5 eller Series X för att kunna lira direkt.

Joakim Kilman

Det ser exakt så påkostat ut som väntat, och att Tom Petty ramar in det hela är så klart helt rätt och riktigt. Tonen andas Florida-trash, och risken är väl att Rockstar förgäves försöker överträffa en verklighet som numera oftast ligger ett steg före satiren. Det är svårt att satirisera något som redan är värre än satir. Men vi får väl se, om vi lever när spelet väl är ute, vill säga.

Daniel Sjöholm

Hypen är vid liv! Maffigt, snyggt och galet! Ser fram emot att utforska staten Leonida, dels Vice City (som jag hoppas blir enorm) men även träskmarkerna runtomkring. Ös med olika fordon, vapen och karaktärer. Känns som att "Florida Man" inspirerat till story och personer, kul! Lite funderingar kring hur de samtida "TikTok"-inslagen kommer att påverka, men hoppas det löst det snyggt.

2025 känns långt bort, måtte det inte bli försenat...

Mikael Berg

En trailer som påminner mycket om den första till GTA V. Vad innebär det? Ingen aning, mer än att Tom Petty > The Chain Gang of 1974, Vice City > Los Santos och att fokuset på sociala medier och dess kultur – hur naturligt det än må vara – fick mitt ansikte att skrynkla ihop sig à la knodd testar citron för första gången. "Egg, I dreamed that I was old"