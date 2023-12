Den första Grand Theft Auto VI-trailern sprängde 100 miljoner visningar tidigt i morse. Vansinnigt mycket, men så är det också en av de största spelreleaserna genom tiderna – när det väl släpps 2025. Det är lång, lång tid dit. Men till dess kommer Rockstar förstås förse med oss med trailers.

Den första har vi skärskådat och plockat 10 saker från som fångade vår uppmärksamhet.

1. Ett folkmyller – på gott och ont? Stränder packade med folk, sprängfyllda klubbar, gator där folk sitter, står, går och springer. Vice City ser ut att vara fylld till bristningsgränsen med folk, fan och hans moster. Det är kittlande att fantisera om hur detta blir i den faktiska spelupplevelsen. Kittlande – och kanske lite oroväckande. Trängsel IRL är sällan något önskvärt. Kan GTA VI göra kul och kreativt gameplay av röran? Brasklappen: det är ingen gameplay-trailer utan en film som satts samman för att vara en frestande. Myllret vi ser behöver inte vara en del av spelet. Inte en bild av Sverige i december 2023.

2. Utseendet sitter i detaljerna

När/om GTA VI släpps 2025 har tolv år gått sedan femman, och sju år sedan Red Dead 2. Hårdvara hinner utvecklas mycket på så lång tid, men eftersom det är ett konsolspel först hinner det bara gå en generation mellan RDR2 och sexan, så det senare tar kanske inga grafiska sjumilakliv. Vi får vänta och se.

Men detaljrikedomen imponerar – rejält. Dels alla människor på stranden som vi pratade om ovan, men även mängden fordon, smådetaljer och prylar som hela staden och världen garnerats med. Om spelet ser likadant ut som trailern så lär de stackars konsolerna få jobba hårt.

3. Hur är det med bilarna? På motorvägen färdas en flock bilar. De har sällskap av långtradare, pickup (med båtsläp), husbil, van och motorcykel. I luften hänger ett flygplan och på vattnet glider en muskelbåt fram. Allt detta under trailerns första sekunder. Sen följer helikoptrar, lowriders, Ferraris, Porschar och andra exklusiva europeiska finbilar, monster trucks, airboats, bågar med två och fyra hjul… Och så fortsätter det. Det kommer finnas tonvis med sätt att ta sig fram på, och den enda obesvarade frågan är hur de kommer vara att köra.

4. "Älskling, det är en alligator i poolen!"

Trailern går ut mjukt med en liten (jätteliten) chihauha som springer runt på stranden och lever sitt bästa liv. Sedan kommer de: alligatorerna. Alligatorer som fiskas upp ur pooler, alligatorer som obrytt spatserar in i snabbköp. Det kan bli en vilddjursfest, vilket är logiskt då det ändå är Florida vi snackar om. Eller förlåt: Leonida. Rockstars eget Florida.

Om vi ska gå på ögonblicket när träskbåten skär genom vattnet och piskar upp minst en flamingokvintett kommer "Floridas" våtmarker spela en roll. Med den faunan kommer pantrar, björnar, sköldpaddor och vita ekorrar. I trailern ser vi också delfiner dansa genom vattnet. Vilda djur räknar vi förstås med. Inte minst då Rockstar gjort dem tidigare i, säg, Red Dead 2 och GTA V. Se upp med var du sätter fötterna (annars har du kanske inga kvar!).

5. Lucia i huvudrollen, tillsammans med...? "Lucia och hennes Staffan Stalle... förlåt, vi menar Jason" Lucia har en tydlig roll i trailern, men hennes partner in crime (och sänghalmen) fortsätter vara lite av ett mysterium. Den stora GTA VI-läckan skvallrade om Lucia och Jason. Det lilla vi hörde av "Jason" fick FZ:s Mike Stranéus att utbrista: "Troy Baker!" Det hade inte varit en superskräll, men skulle i så fall bli Rockstar-debut för en av spelvärldens mest kända röster. Vi får se de två råna en affär och vi räknar med fler stötar och en uppsjö kriminella aktiviteter. Det återstår att se om vi skiftar mellan dem likt Michael, Trevor och Franklin. I så fall tar vi för givet att det blir mer sömlösa växlingar. För inte kan väl någon form av co-op vara involverad...? Nej, det låter osannolikt. Vi får se vilka äventyr som väntar för Lucia och hennes Staffan Stalle... förlåt, vi menar Jason.

6. Sååå... Har Rockstar blivit PK?

En kvinna i huvudrollen har väckt vissas oro för att Rockstar gått och blivit politiskt korrekta. Men efter trailern pekar ingenting på att så är fallet. När vi presenteras för Lucia, som hon heter, sitter hon inne, och hon ser lika badass ut som vilken GTA-"hjälte" du vill. Våldet finns där, festandet, freaksen och galenskapen likaså. Och när såg du senast så många viftande, lättklädda rumpor i ett spel? Nä, Rockstar verkar inte ducka moralpredikanter den här gången heller.

7. Perspektivet på tillvaron "Även i GTA VI lär du kunna välja perspektiv" Förstapersonsvy gjorde GTA-debut i andra utgåvan av femman, och var med från start i Red Dead Redemption 2. Så även i GTA VI lär du kunna välja från vilket perspektiv du vill betrakta omvärlden. Dessutom antyds (väl?) ett FPS-läge i en kort rånsekvens i trailern.

8. Sociala medier-bonanza

Rockstar har alltid ett satiristiskt finger på samtidspulsen. Och älska eller hata det: sociala medier fortsätter spela en stor roll i världen. GTA V hade sin variant av Facebook (Lifeinvader) och Twitter (Bleeter). Tio år senare är det en Tiktok-tolkning vi får se ett gäng snuttar ifrån. Party på lyxyachter, twerking på biltak, kalsong-jakter och Gällivarehäng. Är det inte en spritt språngande "Karen" vi ser Rockstar tolka? Fingret på samtidspulsen, som sagt.

Vi räknar kallt med att Rockstar plagierar (och pardodiserar) ytterligare sociala medier.

9. Staden är bara en del av staten Precis som Los Santos bara var en del av GTA V tycks Vice City vara en bit av ett gigantiskt pussel. Hur stort? Oklart! Rockstar kallar GTA VI för deras "största, mest uppslukande evolution av Grand Theft Auto". Det säger ingenting om hur stor själva världen faktiskt är. Men nog ser det väldigt maffigt ut när vi ser bilderna rulla förbi? Vice City med sina evighetslånga stränder, hamnområden som gjorda för båtjakter och mörka nätter där vi dansar i neon. Och bortom staden: motorvägar som slingrar sig mellan små öar, träskmarker, partaj i lervälling med Thrillbilly Mud Club. Smuts, öl och glädje. Vi skrapar bara på ytan – och får rejält med skit under naglarna. Ett spel med utsikter.

10. "Yeah love is a long long road..."

"Hoppet lever trots allt"

Vad döljer sig bakom orden i Love is a Long Road? Den låt som slår an tonen i GTA VI-trailern. Den görs av Florida-sonen Tom Petty och texten talar till en flicka, och en slags "du och jag mot världen"-kärlek. Man kan läsa in en känsla av desperation och en kärlek som är svår – nästan omöjlig – att släppa taget om. Om stycket har bäring i spelet kan duon i huvudrollen ge oss en komplicerad kärlekshistoria. Av låten att döma betvivlar vi att den slutar lyckligt, men hoppet lever:

"I guess I only can hope".