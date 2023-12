Den här helgen spelar vi inte Grand Theft Auto VI. Vi får vackert hålla på oss ända till... 2025. Lyckligtvis finns det GTA-spel som faktiskt är släppta. Så som bästsäljande GTA V (190 miljoner!) och klassikern GTA: Vice City. Bägge återvänder vi till helgen. Vad mer spelar vi? Tja, Daniel spelar definitivt inte det hårt kritiserade The Day Before. Vad spelar du? (Och vad spelar du inte?)

Tomas Helenius

2025 alltså? Jag trodde verkligen att Rockstar skulle sikta på vår- eller höstpremiär 2024 för GTA VI, men icke. Jaha, då får det bli Trevor och GTA V-nostalgi för att hålla längtan i schack. 🚗🏃🚔

Mikael Berg

Känner mig redo för Ready or Not. Är det SWAT 4-uppföljaren jag väntat på i alla år? 🔫

Daniel Sjöholm

Hade du frågat mig dagen före idag hade jag haft ett annat svar, men nu när det är dagen efter dagen före så vet jag bara att jag INTE ska spela The Day Before. 🚫

Mike Stranéus

Är man sjuk och sängliggandes är det perfekt att spela om Grim Fandango på Switchen. 💀

Fredrik Eriksson

Playstation Portal, faktiskt. Allt möjligt testas på den, men nu är det ett särskilt spel som lockar. GTA: Vice City. Jag undrar varför? 🕺

Valentin Lundin

Helgen är full av julkonserter, men mellan genrep och skjortstrykande tänker jag peppra ner monster i Remnant 2 🎶!

Joakim Kilman

Jag har fått för mig att rota runt bland afrikanska spel på sistone, så jag tänkte fortsätta med det. Möjligen är det även dags att dra fram Christmas Lemmings snart också. Det är den tiden på året. 🌍

Jonny Myrén

Jag ska ut och ställa till med otyg i galaxens utkanter i WH40K: Rogue Trader. Risken för att jag ger vika för chaos frestelser är överhängande. 🛸

Joel Olsson-Svanfeldt

Det blir ett antal timmar med välkända "ta igen massa skit på jobbet" och "vinterturnering av lägenheten". Under resterande minuter ska det nötas varv i Forza Motorsport. 🏁

Johan Olander

Det blir paus från eminenta Total Conflict, för att istället ta mig an The Day Before. 🧟

Robin Andersson

Blir mycket i helgen! Lego Fortnite, The Finals och så fortsätter jag slakta infekterade i Days Gone! 🧱

Johan Lorentzon

Jag kommer spendera helgen på Pandora med det blå smurf-folket. 🔵