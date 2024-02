Det ryktas ihärdigt om att Microsoft planerar att släppa Starfield och andra Xbox-spel (Gears of War, Indiana Jones and the Great Circle, Hi-Fi Rush) till Playstation 5. Inget är förstås bekräftat, men spekulationerna fick näring av Xbox-chefen Phil Spencers löfte häromdagen att berätta om framtiden för Xbox nästa vecka.

Vad tror du? Kommer Microsoft börja släppa sina spel till värsta konkurrentens konsol? Med andra ord: