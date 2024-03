Långhelg! Redaktionen planerar att navigera sig förbi dignande middagar och gästande släktingar för att hinna spela extra mycket. På schemat står bland annat den Fallout-doftande postapokalypsen Broken Roads och nysläppta pc-versionen av Horizion Forbidden West.

Och du? Hur ser dina spelplaner inför påsken ut? Berätta i kommentarerna!

Valentin Lundin

I helgen firar jag fyra år som streamer så det är mycket som finns på menyn: BG3, Dead by Daylight, DnD, Minecraft och en favorit från min barndom: Catacomb Abyss!

Mike Stranéus

Långhelg betyder att spela igenom The Legend of Zelda: A Link To The Past.