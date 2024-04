Förra veckan släpptes samtliga avsnitt av den efterlängtade Fallout-serien på Prime Video. Kritikerna är inte totalt övertygade (vår recension här), men tittarna är på det hela taget väldigt nöjda. 8,7 är snittet på Imdb vilket är detsamma som HBO:s hyllade The Last of Us från i fjol.

Har du hunnit se (hela eller delar av) serien? Eller väntar du? Kanske är den inte din grej.

Missa inte heller vårt stora Fallout-quiz och att rösta fram formkurvan för spelserien.