Planet Crafter gör Steam-succé!

Det är väldigt många som spelar väldigt mycket Fallout just nu, men inte FZ-gänget. Nej, här är early access-aktuella No Rest for the Wicked det klart populäraste spelet. Det släpptes i veckan och Ori-studion har höga förväntningar vilandes på sig. Rymd-överlevaren Planet Crafter är också tämligen nytt och har gjort Steam-succé. Det återstår att se om Mattias och Daniel faller lika hårt.

Det är lite av vad vi spelar. Vad spelar du?

Jonny Myrén

Ori-skaparnas No Rest for the Wicked ser löjligt lovande ut, så det blir till att testa early access-versionen i helgen.

Johan Lorentzon

Medeltida Tjeckien är ju trevligt, men det blev tydligen No Rest For the Wicked som blir helgens spel.

Robin Andersson

No Rest for the Wicked. Två av de största inspirationskällorna är Diablo och From Softwares Souls-spel. Det låter som en helt förträfflig kombination så min tid i helgen kommer tillbringas med spelets early access-släpp.

Joakim Kilman

Om jag nu lyckas hitta några minuter att spela så blir det att testa No Rest for the Wicked en snabbis. Eller så ger jag Harold Halibut en chans.

Fredrik Eriksson

Är Eiyuden ett nytt Suikoden? Fortsätter reda ut det i helgen. Recension läser du snart.

Johan Olander

Manor Lords för hela slanten. En förhandstitt kommer inom en snar framtid.

Mattias Frost

Något offline-spel jag kan dränka mina sorger i då jag är utan internet denna vecka till följd av en vattenläcka. Fruktansvärt och men-bildande (är det ett ord? nu är det).

Daniel Sjöholm

Förvisad till en karg och obebolig planet är det nu mitt uppdrag att terraforma den. Challenge accepted! Astroneer möter Satisfactory i Planet Crafter. Kul!

Jonas Vågström

Jag kommer att fortsätta mitt äventyrande tillsammans med EVE i Shift Ups Playstation-exklusiva Stellar Blade. Recension kommer!

Tomas Helenius

Samma gamla bilar (Porsche, BMW) och banor (Spa, Monza) lanseras i ett nytt paket under namnet Rennsport. Det är i beta, och det ska jag spela i helgen.

Mike Stranéus

Kul att ni frågar. Ingenting.