CS2, PUBG, Dota 2, Destiny 2, Apex Legends... Det är mycket free to play i topp på Steam, och logiskt nog satsar många spelutvekclare på det istället för på traditionella köpspel.

Men konkurrensen är stenhård, och det är verkligen inte alla spel som når framgång som de ovan. Svenska The Finals, exempelvis, drar in mindre pengar än kalkylerat, trots hyfsat med spelare. Och Ubisoft har just skrotat f2p-shootern The Division: Heartland innan den blev klar.

Trend eller tillfällighet? Tror du free to play-genren är på nedgång, att färre kommer satsa på det och istället luta sig mot andra affärsmodeller?