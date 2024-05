E3-mässan må vara nedlagd, men arvet lever kvar. Andra juniveckan är packad med spelshower där vi får nyheter, trailers och annat som ger oss saker att längta efter resten av året.

FZ har tjuvkikat i spåkulan, och vi är nu redo att berätta vad vi tror och hoppas kommer visas på Summer Game Fest, Xbox Games Showcase och de andra eventsen i juni. Vi ser gärna att du gör detsamma: i första kommentaren har du en mall för att fylla vad du tror visas i sommar!

Kolla in schemat för vad som visas under spelsommaren 2024.

Tre troliga toppgrejer: 1. Assassin's Creed Shadows – lång, matig och mäktig gameplay-genomgång. 2. Josef Fares – det känns som tiden är mogen för hans nya nästa co-op-fest. 3. Indiana Jones and the Great Circle – cirkeln är rund, allt kan hända. Gief gameplay!

Tre troliga toppgrejer:

1. Lååång gameplay trailer från Indy & The Great Circle. (Så vi kan fortsätta diskutera om first-person var rätt beslut.)

2. Vi får releasedatum på Dragon Age: Dreadwolf och förhoppningsvis en gameplay-trailer.

3. Microsofts snackar CoD, Starfield-expansion och Flight Sim 2024. Men det som kittlar mest blir Fable-rebooten.

Nytt från Fable, tror Daniel.

Tre drömgrejer:

1. Rockstar crashar partyt och släpper en ny trailer till GTA 6.

2. Minst ett spel shadowdroppas och det är BRA!

3. Nintendo ändrar sig och avslöjar ALLT om Switch 2.

TOMAS

Tre troliga toppgrejer:

1. Indiana Jones and the Great Circle – allt utom namnet känns great, för det görs ju Riddick- och Wolfenstein-folk och ska släppas i år. Kan. Bli. Bra!

2. Kingdom Come: Deliverance 2. Vi får releasedatum och en trailer fylld av medeltida vedermödor.

3. Dragon Age: Dreadwolf. Det kommer ett datum, och det är i år.

Det är Dragon Age-dags, spår Tomas.

Tre drömgrejer:

1. Xcom 3 – fet gameplay-trailer och snart releasedatum. Plz plz plz!

2. Valve chockar alla: gör ett helt nytt singleplayer-spel med aldrig tidigare skådade spelmekaniker.

3. Nya Fable presenteras, får releasedatum och visar sig sen vara så bra att Molyneux faller på knä i vördnad.