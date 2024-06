I kväll är det Ubisofts tur att avtäcka sin framtida spelkatalog. KLockan 21 drar de igång Ubisoft Forward, ett event där vi kommer få se Assassin's Creed Shadows och Star Wars Outlaws. Utöver det är det fritt fram att gissa.

I våras gjorde man själva Splinter Cell-antydningar, och att vi får se något från spelet, som tillkännagavs sent 2021, känns inte alls omöjligt. The Division 3 känns mindre troligt med tanke på att Massive petar ur sig två AAA-spel på cirka åtta månader (Avatar: Frontiers of Pandora i december förra året, Star Wars Outlaws nu i augusti). Möjligen blir det mer Assassin's Creed-grejer: den där hubben Infinite som de talat om ett tag, och co-op-shootern Assassin's Creed Hexe kansek det är dags att rycka täckelsen av. Sen kan ett nytt Far Cry alltid dyka upp; det blir del sju om det blir något. Och slutligen – de jobbar visst på Beyond Good and Evil 2...

Du ser Ubisoft Forward i spelaren ovan. Start klockan 21 i kväll. Vädra dina åsikter om showen i kommentarerna.