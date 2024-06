Den bokstavliga har visserligen knappt börjat, men det vi numer kallar spelsommaren (eller "istället för E3"-perioden) har precis gått i mål. Trailers, spekulationer, besvikelser, snackisar och överraskningar har avlöst varandra under sommarkvällarna. I dagens Fragzone-fredag lyfte Daniel, Tompa och Fredrik favoriterna och snackisarna. Allesammans hittar du undertill.

Doom: The Dark Ages

Efter två retroflirtar åker Doom till Medeltiden, vilket väl i praktiken borde bli... Quake?

Dragon Age: The Veilguard

Spelsommarens kanske hetaste potatis. Det finns definitivt åsikter kring Dragon Age del fyra.

Perfect Dark

Efter åratal med avhopp fick vi gameplay från Perfect Dark. Det ser riktigt, riktigt bra ut!

Fable

Äntligen gameplay! 2025 åker vi.

Gears of War: E-Day

"One more thing" på Xbox-showen var den här gången prequel-spelet Gears of War: E-Day.

Star Wars Outlaws

Vi har förhandstittat, och fick dessutom en glimt från Tatooine.

Eriksholm

Svenskspelet kom från ingenstans och gjorde oss rejält taggade.

Striden

You had us at "en lagshooter i 1970-talets Norrland".

Alan Wake 2: Night Springs

Halva grejen var Sam Lakes scenframträdande, men dlc:et (ute nu) lockar även på andra vis.

Lego Horizon Adventures

Lego-skrällen kommer till PS5, pc och (skräll igen!) Switch.