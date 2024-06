Spelhelgen är kort. Den kanske regnar bort? Men nu är den här, så vi kommer att ta för oss. Det blir en diger blandning som FZ-redaktionen sätter tänderna i. Spindelmän, vita vargar, sjörövare, persiska prinsar och så vidare. Men att det blir en strålande spelhelg känns givet. Vad spelar du?

Valentin Lundin

jag är i Jönköping och gör Dreamhack summer osäkert. 😎 Det blir Baldurs Gate 3, Elden Ring och Skyrim!

Fredrik Eriksson

Metroidvania-mania! Unnade mig Prince of Persia: The Lost Crown på rea. Attityden är vad den är men upplägget är rent spelknark.

Johan Lorentzon

Blir Spider-Man 2 med dottern. Hon ska öva på att läsa så svenska texten blir perfekt kombination av nytta och nöje.

Jonny Myrén

Jag har monster att slakta och Gwent-matcher att förlora. Witcher 3 på Switch är vad som gäller.

Tomas Helenius

Oklart på grund av irl-schemat. Kanske plundra med frun i Sea of Thieves?

Jonas Vågström

Kände ett plötsligt sug efter over the top-action och snubblade över Devil May Cry 5 för drygt en hundring på Steam. Flyter mycket bra på Steam Deck! Sen blir det nog några rundor Helldivers 2 med brorsan då ett nytt Warbond släpptes i dagarna!

Mikael Berg

I helgen avhandlas hemligheter.

Joakim Kilman

Jag tänkte spela klart Skald: Against the Black Priory. Riktigt bra mix av Ultima-rollspelande, grimdark-estetik och Lovecraft-vibbar.

Mike Stranéus

Fortsätter med Sea of Stars och NG+ i del två av Spindelmannen.

Joel Olsson-Svanfeldt

Det blir nog ett par rundor Diabotical Rogue, och nu när EM drar igång dyker jag tillbaka in i Football Manager. Fotbollssommar 🤤