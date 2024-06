Det är sista spelhelgen i juni, och därmed sista helgen innan årets FZ Community Summer Challenge går av stapeln. Faktum är att det redan börjat puttra i forumet. Här ska det spelas!

Och det ska det göras även i helgen, förstås. Mike dammar av gamla Tetris tll jättegamla Game Boy. Ett spel som utvecklades i Sovjet. Och på tal om Sovjet: Johan Olander spelar den Steam-firade stadsbyggaren Soviet Republic. Recension kommer! Och du, vad spelar du i helgen?

Johan Olander

Workers & Resources: Soviet Republic, lite kommunism har ingen dött av.

Johan Lorentzon

"If there's somethin' strange in your neighborhood, Who ya gonna call?" För min del ringde jag Luigi. Japp det är spökjakt i Luigi's Mansion 2 HD som gäller.