Från början handlade det om spelåren mellan 1973 till 2023. Från Pong till Baldur's Gate 3, om man så vill. Bit för bit har åren skalats bort och efter nominering, sextondelar, åttondelar och kvartsfinaler återstår fyra legendariska spelår: 1997, 1998, 2000 och 2002. Nu ska två till bort.

Om drygt en vecka utser vi segraren, men först väntar ännu en holmgång. Semifinalerna pågår till och med torsdag, så visst har du tid för att vrida dig i beslutsångest. Men för de två som slås ut den här omgången är det ändå inte slutet – det finns ju en bronsmedalj kvar att kämpa om.

Men först: semifinaler. Två år från sent 90-tal mot två år från tidigt 00-tal. Fight!

Detta har hänt: 1998 mosade 1990 med 89 %, slog 2010 med 68 % och knäckte 2011 med 76 %. Säkra segrar! 2000 tog ner 1993 (69 %), 1987 med 66 % och 2005 med 57 %.

1998

Året är 1998. Valve släpper sin debut, och vilken debut det blir: Half-Life. Fps-genren blir i ett (kofots)slag så mycket mer än den hade varit. Andra genrer kippar samtidigt efter luft och Lucasarts svar på ryktet om äventyrsgenrens död är Grim Fandango. Ett levande spel om döden. Blizzard tar Warcraft-konceptet ut i rymden. Titeln är självklar: Starcraft. Vad månde det bliva? Nintendo 64-spelare får den godaste av jular med Zelda: Ocarina of Time.

Andra spel: Gran Turismo, Starcraft, Banjo-Kazooie, Rainbow Six, Fallout 2, Thief: The Dark Project, Combat Flight Simulator

►Mer om spelåret 1998 här (Wikipedia)

2000

Ett nytt årtusende börjar och vi leker med... dockskåp? Visserligen ett digitalt sådant: The Sims. Genomslaget blir enormt. Counter-Strike skulle ha blivit en multiplayer-uppdatering till Half-Life, men blev något mycket större. Också stora, ja, alldeles enorma uppföljare är Baldur's Gate II: Shadows of Amn och Diablo II. Goldeneye 007 får i praktiken också en tvåa, då Rare kringgår copyright-fällan och ger oss hemliga agent-spelet Perfect Dark. Och vem såg Deus Ex komma?

Andra spel: Hitman: Codename 47, No One Lives Forever, Zelda: Majora's Mask, Ground Control, Icewind Dale, Tomb Raider: Chronicles, Colin McRae Rally, Heroes of Might and Magic III, Resident Evil 3, Daikatana

►Mer om spelåret 2000 här (Wikipedia)