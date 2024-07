Kärleken och beslutsångesten har vandrat sida vid sida genom turneringen. Kärlek till alla dessa fantastiska spelår vi upplevt, och beslutsvåndan som träder in när man tvingas välja mellan dem. Tiotusentals röster har lagts och två år som inte fick tillräckligt är 2000 och 2002. De föll på målsnöret och istället är det 1997 och 1998 som gör upp om guldmedaljen nästa vecka.

Men! Det finns en bronsmedalj kvar att kämpa om. Den ena kandidaten är 2000, med förkämpar som Deus Ex, Baldur's Gate 2, Zelda: Majora's Mask, Diablo 2 och The Sims. I andra ringhörnan har vi 2002, med GTA: Vice City, No One Lives Forever 2, Kingdom Hearts, Halo, Battlefield 1942 och Elder Scrolls 3: Morrowind. Två lysande spelår. Men vilket tar medaljen?

Röstningen pågår veckan ut. Det kan vara på sin plats att lyfta fram reglerna: bredd före kredd. Det är bästa spelåret överlag som premieras framför enskilda spel. Svenska releasedatum gäller.

Detta har hänt: 2000 tog ner 1993 (69 %), 1987 med 66 % och 2005 med 57 %, innan det blev respass mot 1998 (39 mot 61 procent). 2002 slaktade 2022 (86 %), tog ner giganten 2004 (63 %) och gav 1996 på nöten (64 %). 1997 blev dock för svår (46 mot 54 %).

2000

Ett nytt årtusende börjar och vi leker med... dockskåp? Visserligen ett digitalt sådant: The Sims. Genomslaget blir enormt. Counter-Strike skulle ha blivit en multiplayer-uppdatering till Half-Life, men blev något mycket större. Också stora, ja, alldeles enorma uppföljare är Baldur's Gate II: Shadows of Amn och Diablo II. Goldeneye 007 får i praktiken också en tvåa, då Rare kringgår copyright-fällan och ger oss hemliga agent-spelet Perfect Dark. Och vem såg Deus Ex komma?

Andra spel: Hitman: Codename 47, No One Lives Forever, Zelda: Majora's Mask, Ground Control, Icewind Dale, Tomb Raider: Chronicles, Colin McRae Rally, Heroes of Might and Magic III, Resident Evil 3, Daikatana

2002

Håll i dig nu: GTA: Vice City, Battlefield 1942, Mafia, Halo, The Elder Scrolls 3: Morrowind, Warcraft 3, Dungeon Siege, Splinter Cell, Neverwinter Nights, Super Mario Sunshine, No One Lives Forever 2, Jedi Knight: Jedi Outcast. Puh!

Andra spel: Ratchet & Clank, Kingdom Hearts, Freedom Force, Timesplitters 2, Age of Mythology, NFS: Hot Pursuit 2, Medieval: Total War, Tony Hawk's Pro Skater 4

