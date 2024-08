Hype. Hype never changes. Det har säkert hänt en eller två gånger i ditt spelliv att du sett fram emot ett spel på sätt utöver det vanliga. Kanske berodde på var du befann i livet just då. Kanske var det föregångaren som piskat upp galna förväntningar. Hypen inför spel som Zelda: Ocarina of Time, Cyberpunk 2077 och Red Dead Redemption 2 var speciell. I dagsläget suktas det efter GTA VI och "The Witcher 4". Och förstås: Half-Life 3. Det är fint att febrigt längta efter nåt.

Oavsett slutresultat (om det nu ens släppts), vilket spel har du sett allra mest fram emot?