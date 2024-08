Spelhelgen är inte alls så långt, långt bort. Faktum är att den är här nu. Star Wars Outlaws är spelet på mångas läppar – men inte allas. Mike sätter tänderna i Astro Bot medan Jonny slänger sig i brunnen (Animal Well). Stackars Mikael spelar ingenting alls. Vi hoppas du spelar åtminstone något.

Så. Vad blir det?

Mike Stranéus

Jag känner en bot. Han heter Astro, Astro heter han. Och vi ska spela, spela denna helg.

Fredrik Eriksson

Star Wars Outlaws. Har tillbringat närmast genant mycket tid på Toshara, men nu lockar det stora okända.

Mikael Berg

Ingenting då den spenderas på resande fot till Amerikat!

Daniel Sjöholm

Ska äntligen ta mig an SW Outlaws, har bara nosat än så länge men gillar första intrycken. Fast jag är även sugen på att vakna naken i en grotta. Return to Moria har ju just släppts också...

Jonny Myrén

Animal Well har hittills bara fått några hastiga minuters uppmärksamhet, så jag slänger mig helhjärtat i brunnen under helgen.

Tomas Helenius

Star Wars Outlaws. Jag har nafsat det i kanten, och Star Wars-känslan finns helt klart där. Frågan är hur det står sig mot Jedi: Survivor. Time will tell!

Joakim Kilman

Switchen vevas igång igen för en mystisk leende man i deckaräventyret Emio: The Smiling Man.

Johan Lorentzon

Det blir att ta sig an Dracula i Castlevania: Order of Ecclesia.

Johan Eklund

Me: "Mom can I play Star Wars Outlaws?"

Mom: "We have Star Wars at home."

Star Wars at home: "Jedi Fallen Order." Jag ligger efter och efter allt snack om Star Wars är det dags att spela ikapp.

Jonas Vågström

Jag kommer att fortsätta recensionsspela för fulla muggar, vad jag spelar får ni veta sen! Men sen såg jag att Max Payne 3 var onödigt billigt också, så billigt att jag nog måste testa hur det rullar på Steam Deck...