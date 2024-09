Det kanske inte känns i luften men i releaselistan märks det tydligt: spelhösten är här! Nyligen släpptes Star Wars Outlaws, till hyggliga betyg. Och idag? Astro Bot. Till astronomiskt bra betyg ska tilläggas. Båda ligger definitivt i potten när FZ-redaktionen tar spelhelg. Men inte för Daniel som spelar Palworld. (Det vill han inte prata om.)

Tomas Helenius

Om hjärnan får bestämma: Star Wars Outlaws. Om hjärtat: Astro Bot.

Mikael Berg

Efter att ha varit i Kalifornien och testat Dragon Age 4 (mer om det framöver!) kommer jag hem lagom till helgen och ska spendera varenda minut med att dega i stolen och slöspela Football Manager.

Mike Stranéus

Botar och robotar. Startar en omspelning av Star Wars Outlaws utan recensionsglasögon, samtidigt som jag gör allt som kan göras i Astro Bot för att maximera livsglädjen.

Johan Eklund

I en galax långt långt borta spelar jag Star Wars Jedi: Fallen Order.

Fredrik Eriksson

Jag är faktiskt ganska kär i Star Wars Outlaws. Potentialen att bli vrålkär i Astro Bot finns dock. Kan jag hålla mig ifrån det? (Svar: vem försöker jag lura?)

Joakim Kilman

Vill spela klart The Crimson Diamond (stilsäkert old school-äventyr), samt spela lite mer Sumerian Six (smygartaktik i Commandos-anda). Om jag inte smälter i värmen först.

Jonny Myrén

Det blir fler möten med diverse märkliga djur nere i den neonskimrande brunnen. Animal Well, alltså.

Daniel Sjöholm

Palworld. Nej jag tar inga frågor på det.

Johan Lorentzon

Startade upp Hogwarts Legacy på Switch för att rensa paletten efter Quidditch-skiten...

Robin Andersson

Min vän och jag har helt fastnat i survival-läget till Remnant: From the Ashes. Över helgen ska vi öka svårighetsgraden ännu mer och se hur länge vi kan överleva.