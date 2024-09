En spelhelg i sagornas värld väntar för alla som spelar The Plucky Squire. Vilket litet charmtroll! På charmoffensiv i veckan (eventuellt utan charm) gick Nintendos advokatarmé som till sist tagit sig an Palworld. Hur det ska gå där vet vi inte, men Daniel tycker det är bäst att spela innan det eventuellt är försent.

Johan Lorentzon

Har tänkt kolla det här med fiske och vem den där dykar-Dave är.

Jonny Myrén

The Plucky Squire ser för mysigt ut för att skippa, så det blir det.

Daniel Sjöholm

Nu ger sig Nintendo på utvecklarna av Palworld. Kanske bäst då att spela Palworld innan det är försent...?

Fredrik Eriksson

Väldigt mycket, tackar som frågar. Plucky Squire, Astro Bot och Star Wars Outlaws. Spelhösten levererar!

Joakim Kilman

Jag är nyfiken på handgjorda dockspelet Judero och den där samlingen pixelspel, UFO 50. Jag håller också på att spela gamla deckarspel, från C64-spelet Murder on the Mississippi till Jordan Mechners The Last Express.