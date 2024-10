Det är dags för årets tredje fältslag. Efter att ha korat spelvärldens bästa skurk (GLaDOS!) och tidernas spelår (1997!) har tiden kommit för att rösta fram tidernas bästa konsol. Turneringen sker stegvis och de trettiotvå konsolerna från förr och nu kommer steg för steg skalas bort. Till sist har vi en enda konsol kvar – den bästa genom tiderna. FZ-läsarna avgör vilken det blir.

Nu är det dags. De första sextondelsfinalerna startar... nu! De pågår till och med torsdag.

Så här går det till Trettiotvå konsoler kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först sextondelsfinaler, sen åttondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi vet vilken tidernas bästa konsol är. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Super Nintendo

Nyckelordet är tveklöst "super". Allt NES gjorde gör SNES, fast (super)mycket bättre. Titta bara på Super Mario World, Super Metroid och Super Castlevania IV. Begreppet pixelperfektion får fäste men faktum är att SNES doppar tårna i en ny dimension: 3d:n. Starwing och Super Mario Kart ger oss (pseudo-)3d medan Donkey Kong Country tar 2d:n till overkligt bra nivåer.

► År: 1992 ► Sålda ex: 49,10 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario World, Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country

Neo Geo CD

Med CD istället för kassetter är SNK:s andra konsol i teknikens framkant, och som bonus är både spel och konsol mycket billigare än innan. Man släpper den dessutom tre månader före första Playstation. Men redan innan premiären klagades det på långa laddtider, orsakade av slö CD-läsare, och när farhågorna infriades räckte inte en flock kompetenta fightingspel för att rädda Neo Geo CD från ödet att också bli SNK:s sista konsol.

► År: 1994 ► Sålda ex: ca 570 000

► Viktiga spel: Fatal Fury, Art of Fighting, Metal Slug

Dreamcast

Segas sista konsol dör en tidig död, men har visat sig ha evigt liv. Efter att ha utmanövrerats av först Nintendo, därefter Sony, släpps Dreamcast i skarven mellan två konsolgenerationer. Det gör också att den trillar mellan stolarna. Samtidigt är den en pionjär inom onlinespelande på konsol och spel som Shenmue, Crazy Taxi och Soulcalibur saknar bäst före-datum.

► År: 1999 ► Sålda ex: 9,13 miljoner

► Viktiga spel: Sonic Adventure, Shenmue, Phantasy Star Online

Game Boy Advance

Blir för Game Boy vad SNES blev för NES. En avancerad spelpåg som tar bärbar gaming till nästa nivå. Inte minst efter Game Boy Advance SP:s intåg med sin bakgrundsbelysning. Ständigt lysande stjärnor är Zelda, Super Mario, Mario Kart och Metroid. Men vi gläds också åt nya talanger som Advance Wars och (för första gången utanför Japan) Fire Emblem.

► År: 2001 ► Sålda ex: 81,51 miljoner

► Viktiga spel: Pokémon Ruby / Sapphire, Golden Sun, Mario Kart: Super Circuit

Playstation 4

Sony lärde sig av föregångaren, och PS4 är både billigare och enklare att bygga spel till. Det belönas i antal sålda maskiner – omkring 25 procent fler än PS3:an. Visserligen fick man god hjälp av ett Microsoft som sladdrade bort Xbox One redan när den avtäcktes, men mest av allt har konsolen ett fenomenalt spelutbud att tacka för siffrorna.

► År: 2013 ► Sålda ex: 117 miljoner

► Viktiga spel: The Last of Us 2, God of War, Uncharted 4, Horizon Zero Dawn, Bloodborne

Sega Saturn

Sega var kung i arkadhallen och nu tar man äntligen magin till våra vardagsrum. Virtua Fighter och Sega Rally är två slående exempel. Efter att tidigare kämpat med näbbar och klor mot Nintendo gör nu Sega allt för att hinna före uppstickaren Playstation. Till och med återförsäljarna överraskas och konsolbristen vid lanseringen blir en huvudvärk för Sega.

► År: 1995 ► Sålda ex: 9,26 miljoner

► Viktiga spel: Sega Rally Championship, Nights Into Dreams, Virtua Fighter 2

Game Boy

Nej, Game Boy är inte mest teknisk kompetent (Atari Lynx och Game Gear har färgskärmar), men den är prisvärd, robust och Nintendo-kvalitet i fickan. Klivet från Game & Watch blir stort och livslängden oerhörd. Innan Game Boy tackar för sig har vi hunnit få Game Boy Pocket (mindre) och Game Boy Color (färgskärm). En bokstavligt liten spelpojke, men stor på alla andra vis.

► År: 1990 ► Sålda ex: 118,69 miljoner

► Viktiga spel: Tetris, Pokémon Red / Blue, Zelda: Link's Awakening

Xbox One

Xbox 360-framgångarna gav Microsoft mod att testa nytt, och Xbox One marknadsförs som din nya digitala vän i hemmet. Den idén tonas ner när PS4 säljer bättre, och istället närmar sig konsolen pc-spelande, via plattformsöverskriande sparfiler och Game Pass. Det är Xbox Ones arv till eftervärlden: uppluckrade plattformsgränser och billigare spelande.

► År: 2013 ► Sålda ex: okänt (uppskattningsvis 58 miljoner)

► Viktiga spel: Forza Horizon 4, Halo 5, Dead Rising 3, Ori and the Blind Forest

Playstation

Sega eller Nintendo? Nintendo eller Sega? Rätt svar: Playstation. Spelvärlden skakas i sina grundvalar när Sony ger sig in i konsolkriget med sin CD-ROM-baserade konsol (som är billigare för både utvecklare och konsumenter). Spelhus som tidigare varit trogna Nintendo går till sängs med Sony. Det resulterar i kärleksbarn som Final Fantasy VII, Resident Evil och Metal Gear Solid. Playstation har dock ingen Mario men har å andra sidan Crash, Spyro och Croc.

► År: 1995 ► Sålda ex: 102,49 miljoner

► Viktiga spel: Final Fantasy VII, Gran Turismo, Resident Evil

Intellivision

Det är sent 70-tal när Intellivision går upp mot succémaskinen Atari 2600, och ingen anar då att den ska stå pall i över ett decennium. Men trots den taffliga kontrollen och sedemera konkurrens från C64, NES och Sega lyckas den bära 70-talets fana ända in i det tidiga 90-talet.

► År: 1979 ► Sålda ex: ca 5 miljoner

► Viktiga spel: Lock 'n Chase, Beamrider, Astrosmash, B-17 Bomber

Playstation 3

Starten är trög, värsta konkurrenten har över ett års försprång. Sen skyhögt pris och förändrad bakåtkompatibilitet – sånt ökar inte folks köpsug. Men på något vis lyckas Sony vända oddsen till sin fördel med denna den sjätte generationens kraftpaket, och när eran är slut och säljsiffror räknas ihop har PS3:an lyckats slå Xbox 360 med en noslängd. Men det vi bäst minns är spelen.

► År: 2007 ► Sålda ex: 87,4 miljoner

► Viktiga spel: The Last of Us, Uncharted 2, Heavy Rain, Motorstorm, Metal Gear Solid 4

Nintendo 3DS

Alla springer på bio för att se filmer i 3d och 3d-tv-apparater blir (verkligen) en fluga. Nintendo tar detta steget längre och 3DS ger oss 3d utan krav på glasögon. Bortom gimmicken finns allt som gjorde DS till en sådan storsuccé kvar, och evolutioner som 3DS XL och New 3DS får maskinen att leva ett bra tag efter releasen av Nintendo Switch.

► År: 2011 ► Sålda ex: 75,94 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario 3D Land, Pokémon X / Y, Animal Crossing: New Leaf

Nintendo 64

Ett spel räckte (Super Mario 64) för att vi skulle konstatera: pixelperfektionisterna Nintendo har också full koll på polygoner. Tredjepartstappet gör ont men tillsammans med Rare ser Nintendo till att förse N64:an med klassiker på klassiker: Zelda: Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, Mario Kart 64, Goldeneye 007, Wave Race 64 och så in i helskotta vidare.

► År: 1997 ► Sålda ex: 32,93 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario 64, Zelda: Ocarina of Time, Goldeneye 007

Neo Geo

Arkadspel är kul, så varför inte ta dem till hemmet? Så resonerar japanska SNK när de 1990 släpper Neo Geo AVS, en konsol som i stora drag gör samma sak som arkadkabinettet MVS. Mycket pengar kostar den, så även om flera klassiska fightingserier har sitt ursprung i maskinen så uteblir de stora framgångarna.

► År: 1990 ► Sålda ex: Okänt

► Viktiga spel: Fatal Fury, Art of Fighting, The King of Fighters, Samurai Shodown

Gamecube

I tre generationer höll Nintendo hårt i sina kassetter, men i och med Gamecube får vi (näpna små) skivor. Trots detta och trots skön kontroll går det trögt med försäljningen. Var finns det breda tredjpartsstödet? Nåväl, Nintendos egna spel är fenomenala och Resident Evil 4 från Capcom är tidsexklusivt innan begreppet ens existerar. Det på förhand utskällda Zelda: The Wind Waker går sin egen väg. Modigt och, visar det sig, helt rätt väg att gå.

► År: 2002 ► Sålda ex: 21,74 miljoner

► Viktiga spel: Resident Evil 4, Metroid Prime, Zelda: The Wind Waker

Master System

Nintendo versus Sega. 90-talets klassiska konsolkrig börjar här och Master System äntrar scenen med mer kräm än NES och flera kaxiga spelutmanare. Ändå vill det inte riktigt ta fart, trots charmtroll som Alex Kidd. I elfte timmen släpps visserligen Sonic the Hedgehog. Det är så dags då, men å andra sidan släpps det samtidigt också till en ny konsol: Mega Drive...

► År: 1987 ► Sålda ex: 10–13 miljoner

► Viktiga spel: Alex Kidd in Miracle World, Phantasy Star, Shinobi

