När de första 16-delsfinalerna avgjordes tvingades vi ta farväl av älskade konsoler som Dreamcast, 3DS och Saturn. Nu stundar ytterligare åtta sextondelar. I förra omgången visade SNES, Nintendo 64 och Playstation mästartakter. Vilka gör dem sällskap? Se till att rösta på dina favoritkonsoler innan veckans slut. På måndag väntar åttondelsfinaler.

Så här går det till Hälften ska väck innan veckans slut. Trettiotvå konsoler kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först sextondelsfinaler, sen åttondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då det avgörs. Vilken är tidernas bästa konsol? Bilden till höger visar turneringsträdet.

NES

1889 föddes Nintendo. 1986 blir företaget en del av den svenska folksjälen. "Ska vi hem och spela Nintendo?" är den ständiga frågan på skolgården. Rätt svar är alltid: "ja". Mario, Zelda, Mega Man, Samus Aran och Simon Belmont är visserligen bara några pixlar höga men i våra huvuden blir de stora hjältar och deras äventyr de coolaste vi hade varit med om.

► År: 1986 ► Sålda ex: 61,91 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid

► Mer om NES här (Wikipedia)

Magnavox Odyssey

Alla konsolers urmoder är så tidigt ute att den tidens datorkomponenter bara orkar rendera vita streck och prickar på tv:n, så för att simulera grafik får du med halvgenomskinliga plastlappar att sätta på skärmen. Och det är nog för att göra ett bordtennisspel som "inspirerar" till Ataris Pong.

► År: 1974 ► Sålda ex: 350 000

► Viktiga spel: Table Tennis, Haunted House, Wipeout, Interplanetary Voyage

► Mer om Magnavox Odyssey här (Wikipedia)

Xbox

Microsofts debutmatch på konsolmarknaden går mot rådande tungviktsmästaren: PS2. Föga överraskande får de storstryk, men Xbox krattar manegen för nästa konsol – som ska ge Sony något att tänka på. Samtidigt ger den oss redan nu flera tunga spelnamn att lägga på minnet: Halo, Knights of the Old Republic och Fable.

► År: 2002 ► Sålda ex: 24 miljoner

► Viktiga spel: Halo, Fable, Star Wars: KotOR, Splinter Cell, Forza Motorsport, Dead or Alive 3

► Mer om Xbox här (Wikipedia)

Nintendo DS

Efter 15 år med Game Boy återvänder Nintendo till dubbla skärmar (minns Game & Watch!) men där den nedre blir en touch-variant. Succén är enorm och varken förr eller senare har en Nintendo-konsol sålt lika bra. Spelbiblioteket fylls med både hardcore- och casual-alternativ.

► År: 2005 ► Sålda ex: 154,02 miljoner

► Viktiga spel: New Super Mario Bros., Nintendogs, Professor Layton and the Curious Village

► Mer om Nintendo DS här (Wikipedia)

Xbox 360

Den tenderar att paja, och den säljer sämst i denna konsolgeneration. Trots det är 360:n en framgångssaga, och Xbox är från och med nu ett namn folk tar på allvar. Inte minst Sony, vars dyra PS3:a länge släpar efter 360:n i både försäljning och bra spel.

► År: 2005 ► Sålda ex: + 84 miljoner

► Viktiga spel: Halo 3, Halo Reach, Gears of War 1-2, Forza Motorsport 2-4, Minecraft, Fable 2, Kinect Adventures

► Mer om Xbox 360 här (Wikipedia)

Atari 2600

Med klassiker från arkadkabinetten på utbytbara spelkassetter bryter Atari ny mark för en spelbransch som just lämnat blöjstadiet. Kanske är det de tidiga framgångarna som ger företaget den hybris som leder till att hela spelbranschen kollapsar 1983, men innan dess ska företaget peka ut riktningen framåt och därtill ge oss en rad odiskutabla klassiker.

► År: 1978 ► Sålda ex: 30 miljoner

► Viktiga spel: Space Invaders, Pitfall, Breakout, Night Driver, Combat, Adventure, Asteriods

► Mer om Atari 2600 här (Wikipedia)

Playstation 5

Kampen om spelen vann de redan förra generationen, och med Dualsense är de nu ikapp och förbi Xbox också i fråga om bästa handkontrollen. Det är två faktorer som bidrar till att PS5 säljer uppskattningsvis dubbelt så bra som Xbox Series, trots att konsolerna är rätt lika sett till pris och prestanda.

► År: 2020 ► Sålda ex: + 50 miljoner

► Viktiga spel: Spider-Man 2, God of War: Ragnarök, Demon's Souls, Astro Bot, Final Fantasy VII Rebirth, Gran Turismo 7, Helldivers 2

► Mer om Playstation 5 här (Wikipedia)

Playstation Portable

Nintendo har mer eller mindre monopol på den bärbara marknaden, men Sony ämnar göra det de gjorde på den stationära sidan: störta kungen. Det går... hyggligt. DS:en dominerar men PSP:n är kraftigare och känns i princip som en PS2 i fickan. Starka Playstation-titlar som GTA, God of War, Gran Turismo och en officiell Final Fantasy VII-uppföljare gör PSP:n till en succé.

► År: 2005 ► Sålda ex: 80–82 miljoner

► Viktiga spel: Grand Theft Auto: Liberty City Stories, Locoroco, Metal Gear Solid: Peace Walker

► Mer om Playstation Portable här (Wikipedia)

Playstation 2

DVD-spelare och annan bra teknik i all ära, men att PS2 ska bli tidernas mest sålda konsol beror mycket på spelen. Egentligen hade tidsbegränsad ensamrätt på de tre GTA-mästerverken från denna knäckt de flesta på egen hand, men Sony kryddade dealen med Kratos, God of War, gitarrdueller och svinbra fotboll. Tack och god natt!

► År: 2000 ► Sålda ex: + 155 miljoner

► Viktiga spel: GTA 3/VC/SA, God of War, Guitar Hero, Metal Gear Solid 2, PES4, Gran Turismo 3: A-Spec, Ratchet & Clank, Black

► Mer om Playstation 2 här (Wikipedia)

Game Gear

Segas repliker på Nintendos konsoler står som spön i backen. Svaret på Game Boy blir: Game Gear. Att den är tekniskt mer avancerad behöver vi knappast orda om. Den stora bakgrundsbelysta färgskärmen är en tung faktor. En mindre smickrande sida? Den korta batteritiden. Nej, Nintendo fortsätter dominera men Game Gear är en ambitiös utmanare.

► År: 1991 ► Sålda ex: 10,62 miljoner

► Viktiga spel: Tails Adventure, Ninja Gaiden, Shinobi II: The Silent Fury

► Mer om Game Gear här (Wikipedia)

Wii

Innovation har hög prio när rörelsestyrda Wii tänks fram, och det är ett genidrag att baka in Wii Sports i köpet. Plötsligt vill alla – lillasyrran, pappa, mormor!– bowla och boxas. Och Nintendo serverar dem som vill ha mer en lång rad klassiker från det egna varumärkesstallet.

► År: 2006 ► Sålda ex: + 106 miljoner

► Viktiga spel: Wii Sports, Mario Kart Wii, Super Mario Galaxy 1-2, Zelda: Twilight Princess, New Super Mario Bros Wii

► Mer om Wii här (Wikipedia)

Xbox Series X|S

Efter Xbox One-debaclet satsar Microsoft stenhårt på Game Pass, flerplattformsstöd och en konsol i två prisklasser. Enligt analytiker säljer den svagare S klart bäst, och i så fall är det den man får luta sig mot i kampen mot storsäljaren PS5.

► År: 2020 ► Sålda ex: Okänt (uppskattningsvis 30 miljoner)

► Viktiga spel: Forza Horizon 5, MS Flight Simulator, Senua's Saga: Hellblade 2, Grounded, Pentiment, Halo: Infinite

► Mer om Xbox Series X|S här (Wikipedia)

Nintendo Switch

Nintendo hittar exakt det folk vill ha med denna mix av bärbar och stationär konsol. Än en gång väljer köparna innovation före musklig prestanda och vackrare grafik, och som tack för det valet har de en flock klassiker utspridda över sju års tid att välja bland.

► År: 2017 ► Sålda ex: + 143 miljoner

► Viktiga spel: Mario Kart 8 Deluxe, Zelda: BotW/TotK, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Super Mario Bros. Wonder

► Mer om Nintendo Switch här (Wikipedia)

Playstation Vita

Om PSP var en bärbar PS2 är PS Vita en bärbar PS3. OLED-skärmen är utsökt och pekskärm, pekyta (baktill) och gyrofunktionen är fiffiga grejer. Dessvärre konkurrerar Vitan med fler än Nintendo. De smarta telefonerna tar allt mer mark och trots ett präktigt stycke hårdvara innebär detta slutet för Sonys bärbara konsoler. Men det är en vacker final.

► År: 2012 ► Sålda ex: 10–15 miljoner

► Viktiga spel: Uncharted: Golden Abyss, Tearaway, Littlebigplanet PS Vita

► Mer om Playstation Vita här (Wikipedia)

Mega Drive

"Sega does what Nintendon't" är budskapet Sega hamrar in – med besked. Här och var utmanar Mega Drive på allvar SNES, och med spel som Sonic, Shining Force 2 och Altered Beast är det inte svårt att begripa varför. Sega är det kaxigare alternativet till SNES, vilket inte minst blir tydligt med Mortal Kombat. Censurerat på SNES, men inte på Mega Drive.

► År: 1990 ► Sålda ex: 30,75 miljoner

► Viktiga spel: Sonic-trilogin, Phantasy Star IV, Aladdin

► Mer om Mega Drive här (Wikipedia)

Wii U

Det försäljningsmässiga sorgebarnet i Nintendo-familjen hinner ändå ge oss en hög kvalitativa spel innan den ersätts av Switch. Med sin skärmkontroll var den dessutom en antydan om nästa maskin, och det är kvalitéer man inte skojar bort.

► År: 2012 ► Sålda ex: 13,56 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario 3D World, Mario Kart 8, Bayonetta 2, ZombiU

► Mer om Wii U här (Wikipedia)

