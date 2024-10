Nu tar Gordon spelhelg!

Regn, rusk och stormvarningar. Vad passar då bättre än att glömma hösten för en stund och känna värmen från spel? Gordon Freeman, boxning, betygsraketen Metaphor: Refantazio, nya Zelda, gamla Zelda, ja, detta kan återigen bli en spelhelg som är värd att minnas. Vad gör du för att maxa din #spelhelg?

Mike Stranéus

Det är dags för den årliga omspelningen av The Legend of Zelda: A Link To The Past. En av höstens höjdpunkter.

Fredrik Eriksson

Efter Moderskeppet (!) får modermodemet (?) i min Steam Deck jobba med Black Mesa.

Robin Andersson

Atlus testar något nytt med sitt Persona-koncept i Metaphor: ReFantazio. Det ska bli kul att testa ett liknande spel i fantasy-genren istället för att vara fast i en modern tonårsskolmiljö.

Jonny Myrén

Jag fortsätter att trolla fram bohag och en och annan fisk i The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Daniel Sjöholm

Kastar mig in i MMORPG-träsket igen i Throne and Liberty. Remember me as a hero!

Jonas Vågström

Eftersom jag är en gammal Fight Night-fantast är jag sugen på att spana in det nysläppta boxningsspelet Undisputed. Men sen kommer ju Call of Duty: Black Ops 6 ut snart så då kanske man bör friska upp minnet med föregångaren Call of Duty: Cole War – alla dessa val!

Johan Olander

Önskar det vore FS25, men blir Total Conflict igen. Akutan är invaderat och som när på besegrat – om resurserna räcker.

Tomas Helenius

Ratten fram och Assetto Corsa! För att dämpa längtan efter Assetto Corsa Evo. 2025 kan inte komma snabbt nog.