På vägen har storheter som Mega Drive, Playstation, Game Boy, Switch, Xbox 360, Dreamcast, Wii och många, många fler försvunnit. Kvar fanns NES och SNES. Originalet och uppföljaren. Revolutionen och evolutionen. Två mycket värdiga finalister och när alla rösterna är räknade kan vi lugnt konstatera: segraren är minst lika värdig.

NES skrapade ihop 1 083 röster. En siffra som, sett till tidigare omröstningar i turneringen, hade kunnat ge den segern. Grejen är bara den att SNES fick – håll i dig – 2 069 röster. Nästan dubbelt så många röster (65 procent blev segermarginalen).

Tilläggas att knappt 80 röstade blankt. Man kan anta att det helt enkelt var för svårt.

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.

Vinnaren!

SNES sålde kanske inte lika bra som NES, men antalet klassiska och fantastiska spel är absurt bra. Super Mario World kallas inte sällan tidernas spel, alla kategorier. Zelda: A Link to the Past har av er utsetts till det bästa i serien (en fantastisk serie!). Vi har Rares Donkey Kong Country-trilogi som fick väntan på Nintendo 64 att kännas kortare. Två av de mest älskade japanska rollspelen genom tiderna: Chrono Trigger och Final Fantasy VI. Uppföljare till NES-pärlor: Super Metroid, Super Castlevania IV och Super Punch-Out!!, men också nya förmågor som Super Mario Kart, Starwing (a.k.a. Star Fox) och (ja, det kan väl ändå kallas för en ny stjärna?) Street Fighter II.

Värdig silvermedaljör.

Men vi ska inte glömma silvermedaljören NES som faktiskt grundlade det som senare skulle bli "super", med tidlösa klassiker som Super Mario Bros-trilogin och de två första Zelda-spelen. Dessutom: Kirby, Punch-Out!!, sex (!) Mega Man-spel, Castlevania, Ducktales, Blaster Master och "alla talar svenska"-äventyr som Shadowgate, Déjà Vu och Maniac Mansion. Zappern med Duck Hunt i spetsen är också ett stycke spelhistoria.

Bronsmedalöjren tillika den bästa säljande konsolen.

Och bronset togs alltså av Playstation 2, som liksom SNES var en evolution av en vass originalkonsol. GTA-trilogin, Ico, Shadow of the Colossus, två absurda och absurt bra Metal Gear Solids, Silent Hill 2, Final Fantasy X, Okami och plattformsäventyr som Jak, Ratchet & Clank och Sly Raccoon är några av spelen som sticker ut. Det finns väldigt många fler.

Grattis till SNES, NES och Playstation 2. Tre värdiga medaljörer som gett oss så mycket.

Så här går det till Trettiotvå konsoler kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först sextondelsfinaler, sen åttondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi vet vilken tidernas bästa konsol är. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: SNES mosade Neo Geo CD med 97 %, krossade GBA med 85 %, slog PS4 med 71 % och PS1 med 61 %. NES dominerade Magnavox Odyssey totalt (98 %) slog Xbox (75 %), knäckte Xbox 360 (68 %) innan blivande bronsmedaljören PS2 slogs ut (54 mot 46 %).

Super Nintendo

Nyckelordet är tveklöst "super". Allt NES gjorde gör SNES, fast (super)mycket bättre. Titta bara på Super Mario World, Super Metroid och Super Castlevania IV. Begreppet pixelperfektion får fäste men faktum är att SNES doppar tårna i en ny dimension: 3d:n. Starwing och Super Mario Kart ger oss (pseudo-)3d medan Donkey Kong Country tar 2d:n till overkligt bra nivåer.

► År: 1992 ► Sålda ex: 49,10 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario World, Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country

► Mer om SNES här (Wikipedia)

NES

1889 föddes Nintendo. 1986 blir företaget en del av den svenska folksjälen. "Ska vi hem och spela Nintendo?" är den ständiga frågan på skolgården. Rätt svar är alltid: "ja". Mario, Zelda, Mega Man, Samus Aran och Simon Belmont är visserligen bara några pixlar höga men i våra huvuden blir de stora hjältar och deras äventyr de coolaste vi hade varit med om.

► År: 1986 ► Sålda ex: 61,91 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid

► Mer om NES här (Wikipedia)

Du måste ha Javascript aktiverat för att delta i omröstningar.