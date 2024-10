De var trettiotvå. Nu är det två konsoler kvar. En efter en – Switch, PS4, Dreamcast, Xbox 360, Wii, Atari 2600, med flera – har fallit bort. I bronsmatchen mötte PS1 och PS2 varandra, där världens mest sålda konsol drog längsta strået. Nu är tiden inne för det vi väntat på: den stora finalen.

Klart är att en klassisk Nintendo-konsol vinner. Frågan är om det blir NES eller SNES.

Blir det NES som revolutionerade och på allvar tog spelandet in i våra vardagsrum? Eller blir det SNES? En konsol som visserligen "bara" var en evolution, men å andra sidan super på alla sätt möjliga. Ett tufft val – men ett val du måste göra. Rösta till och med torsdag den här veckan.

Vinnaren avslöjar vi under Fragzone-fredag klockan 14 och kort därefter på sajten.

Så här går det till Trettiotvå konsoler kokas ner till en vinnare. Vägen dit går via ett antal matcher: först sextondelsfinaler, sen åttondelsfinaler och så vidare. Hälften slås ut i varje omgång och till sist möts två finalister. Det är då vi vet vilken tidernas bästa konsol är. Bilden till höger visar turneringsträdet.

Detta har hänt: SNES mosade Neo Geo CD med 97 %, krossade GBA med 85 %, slog PS4 med 71 % och PS1 med 61 %. NES dominerade Magnavox Odyssey totalt (98 %) slog Xbox (75 %), knäckte Xbox 360 (68 %) innan blivande bronsmedaljören PS2 slogs ut (54 mot 46 %).

Super Nintendo

Nyckelordet är tveklöst "super". Allt NES gjorde gör SNES, fast (super)mycket bättre. Titta bara på Super Mario World, Super Metroid och Super Castlevania IV. Begreppet pixelperfektion får fäste men faktum är att SNES doppar tårna i en ny dimension: 3d:n. Starwing och Super Mario Kart ger oss (pseudo-)3d medan Donkey Kong Country tar 2d:n till overkligt bra nivåer.

► År: 1992 ► Sålda ex: 49,10 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario World, Zelda: A Link to the Past, Donkey Kong Country

► Mer om SNES här (Wikipedia)

NES

1889 föddes Nintendo. 1986 blir företaget en del av den svenska folksjälen. "Ska vi hem och spela Nintendo?" är den ständiga frågan på skolgården. Rätt svar är alltid: "ja". Mario, Zelda, Mega Man, Samus Aran och Simon Belmont är visserligen bara några pixlar höga men i våra huvuden blir de stora hjältar och deras äventyr de coolaste vi hade varit med om.

► År: 1986 ► Sålda ex: 61,91 miljoner

► Viktiga spel: Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid

► Mer om NES här (Wikipedia)

