En spelar svensk framtid, andra betar backlogg. En recensionsspelar, en annan har FF (familjefritt) och ger favoritspelen fritt spelrum. Och så har vi Olander, som går där och trånar efter att sätta plogen i jorden.

Det är våra spelplaner för helgen. Hur ser dina ut?

Fredrik Eriksson

Kingdom Hearts 3 träffar mig rakt i hjärtat. Toy Story-världen gjord. Vad väntar härnäst!?

Jonny Myrén

Jag svänger mina lurviga i Super Mario Party Jamboree. Trots att jag sliter mitt hår varje gång nån mutar spöket för att sno min enda stjärna.

Mike Stranéus

Ett ode till Neva: In the land of Neva, wild and free, a bond was forged ’twixt you and me, a wolf, a friend, we walk as one, through shadows deep and under sun. The forests whisper ancient lore, as spirits rise from earth’s old core, with every step, the world may quake, but side by side, no hearts will break. The winds may howl, the skies may cry, yet still, together, we shall fly, a journey vast, with hope we see, the world of Neva, our destiny. Through trials fierce and mountains steep, a promise made, a vow to keep, for in the end, as stars align, your soul and mine forever shine.