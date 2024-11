Veckan har bjudit på Stalker 2 och Flight Simulator 2024, och därmed: en orkan av buggar. Mer eller mindre spel- och humör-förstörande. Kanske kommer det lösa sig. Kanske inte. Klart är att det här med trasiga releaser är något vi tvingas dras med.

Stalker 2 mår klart bättre än Flight Sim 24, och det är flera i FZ-gänget som ska spela i helgen. Tompa kämpar på med sitt flygande. Måtte tålamodet hålla... Och du, vad spelar du i helgen?

Daniel Sjöholm In i Zoneeen! Stalker 2 – here we go!

Johan Olander

Farming Simulator 25. Är äntligen igång med min post review-farm.

Johan Lorentzon

Ska ge mig in i Zonen och hoppas på det bästa. Stalker 2 är efterlängtat.

Mike Stranéus

Inviger min PS5 Pro 30th Anniversary med Star Wars Outlaws och dess nya title update. Dags för mer pew pew.

Joakim Kilman

Loco Motive – ett humoristiskt mordmysterium ombord på ett tåg – släpps, så det hoppas jag hinna testa lite. Vill spela mer av The Rise of the Golden Idol och Is This Game Trying to Kill Me? också.