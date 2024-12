Vi talar ofta om specifika favoritspel. Just det spelet. I dag tar vi ett lite annorlunda grepp och ett helikopterperspektiv och frågar: vilken är din favoritserie? Moset till grädden, om man så vill.

Legendariskt älskad serie.

Spelvärlden är förstås sprängfylld med starka serier som återkommer med mer eller mindre mellanrum. GTA ser vi ovan, Zelda till höger. Andra stormaktsserier är förstås Call of Duty, Pokémon, Super Mario, Assassin's Creed, Red Dead, Tomb Raider, Resident Evil, Halo, The Witcher, God of War, Metal Gear, Diablo, Uncharted, Fallout, Dark Souls...

Ja, listan kan göras förbluffande lång. Vilken spelserie ligger dig allra varmast om hjärtat?