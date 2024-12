Ett The Game Awards som lever upp till förväntningarna? Ja, det får vi nog säga efter nattens show, som gav oss en rad blytunga trailers.

The Witcher 4, Elden Ring-spinoffen Nightreign, Intergalactic Naughty Dogs nya), Mafia: The Old Country, Borderlands 4 och Josef Fares nästa co-op-lir Split Fiction. Plus massa annat som vi ännu inte hunnit ta upp (kommer i trailer-nyhet strax).

Om detta handlar säsongens sista Fragzone-fredag. Klockan 14 kör vi igång.

Men vänta! Senare i dag blir det uppesittarkväll där vi korar 2024 års bästa spel och samlar in pengar till Barncancerfonden. Start klockan 19!