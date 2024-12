Årets näst sista spelhelg är här. Men! Som Mike så vackert uttrycker det: "julledighet innebär spelhelg i flera veckor". Alla har kanske inte den lyxen men för en del inleds en både fröjdefull och fridfull tid. Mycket spel blir det, och väldigt många fortsätter äventyra med Indiana Jones i The Great Circle.

Dock inte allas vår "Uber" som spelar Dark Souls med... Ryan Reynolds?

Mikael Berg

Efter intensivt jobb i plugget som äntligen blir klart läggs helgens fokus på att äntligen ta itu med Indiana Jones and the Great Circle, som tycks vara uppskattat av allt och alla. "Fortune and glory, kid. Fortune and glory."